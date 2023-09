Il commando composto da tre persone

Rapina a Palermo ai danni di un negozio di che vende sigarette elettroniche. In tre hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale in via Ernesto Basile che si trova di fronte la cittadella universitaria. I rapinatori hanno minacciato la dipendente e si sono portati via i soldi in cassa e alcune sigarette elettroniche in vendita.

Indagini tra testimoni e telecamere

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Gli inquirenti, oltre a raccogliere il racconto dei dipendenti, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Sia delle telecamere installate nel negozio che quelle che si trovano in zona. In questo modo si spera di poter risalire agli autori.

Un arresto qualche giorno fa

Solo qualche giorno fa la polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 36 anni accusato di avere rapinato l’ufficio postale di piazza principe di Camporeale a Palermo. Lo scorso 28 agosto, attorno alle 9.40, l’agenzia postale era stata rapinata. Sono scattate subito le ricerche da parte dei Falchi della squadra mobile che sono andati in casa del sospettato che non era distante dal luogo del colpo. Nel frattempo altri poliziotti sono andati all’ufficio postale per visionare le immagini del sistema di videosorveglianza.

Soldi trovati in casa

Il sospettato è uscito dal portone di casa con un sacchetto di colore marrone dove sono stati messi gli indumenti utilizzati per compiere la rapina. In casa sono stati trovati i soldi appena rapinati, bottino da 345 euro. Oltre alle immagini il rapinatore è stato riconosciuto da due dipendenti dell’agenzia. L’uomo portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Sono in corso indagini per accertare se la stessa persona abbia rapinato un altro ufficio postale e un supermercato.

Rapina sventata ad anziana

E’ sempre di questi giorni la notizia di una tentata rapina violenta ai danni di una anziana. I malintenzionati messi in fuga dalle urla della donna e dall’intervento di un vicino.

