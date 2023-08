La Polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 36 anni accusato di avere rapinato l’ufficio postale di piazza principe di Camporeale a Palermo. Lo scorso 28 agosto attorno alle 9.40 l’agenzia postale era stata rapinata.

Sono scattate subito le ricerche da parte dei Falchi della squadra mobile che sono andati in casa del sospettato che non era distante dal luogo del colpo. Nel frattempo altri poliziotti sono andati all’ufficio postale per visionare le immagini del sistema di videosorveglianza.

Soldi trovati in casa

Il palermitano è uscito dal portone di casa con un sacchetto colore marrone dove sono stati messi gli indumenti utilizzati per compiere la rapina. In casa sono stati trovati i soldi appena rapinati 345 euro.

Oltre alle immagini il rapinatore è stato riconosciuto da due dipendenti dell’agenzia. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Sono in corso indagini per accertare se la stessa persona abbia rapinato un altro ufficio postale e un supermercato.

Rapina sventata ad anziana

E’ sempre odierna la notizia di una tentata rapina violenta ai danni di una anziana. Avrebbero legato e tentato di rapinare in casa un’anziana, ma sono stati messi in fuga dalle urla della donna e dall’intervento di un vicino.

I carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Palermo nei confronti di due persone di 25 e 64 anni per il reato di tentata rapina pluriaggravata.

Il colpo era stato organizzato dai due in un appartamento del quartiere Villaggio Santa Rosalia lo scorso novembre. I due indagati dopo essersi introdotti in casa della pensionata l’hanno legata e cercata di imbavagliare.

La vittima ha reagito e ha potuto contare sul vicino che si è reso conto che stava succedendo qualcosa di grave ed è arrivato in soccorso mettendo in fuga i rapinatori. Gli arrestati sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

