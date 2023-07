A perdere la vita un 37enne

Un 37enne originario di Borgetto muore in seguito ad un incidente stradale in sella alla sua moto nel Laziale. Si tratta di Valentino Restivo, rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto. L’impatto, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, non gli ha lasciato scampo. E’ successo in via Pontina Vecchia nella zona di Pomezia. Il 37enne viveva ad Albano Laziale dove si era trasferito con la famiglia per motivi di lavoro.

Soccorsi immediati ma inutili

I soccorsi sono stati immediati per il motociclista, rimasto a terra privo di sensi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti, hanno cercato in ogni modo di rianimarlo. Ma durante le manovre il suo cuore ha smesso di battere. Il ragazzo si era trasferito nel Lazio con la famiglia per motivi di lavoro. Lavorava effettuando consegne per Amazon, il colosso dell’e-commerce.

Le indagini

I rilievi sono affidati alla polizia municipale che sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Si proverà soprattutto a capire se ci sono responsabilità rispetto al sinistro, e qualcuno ha effettuato una manovra azzardata. La vittima era sposato e aveva due bambini. Effettuate verifiche sul conducente dell’auto. Sottoposto al test dell’etilometro, l’automobilista è risultato negativo. L’uomo è letteralmente sotto shock per quanto accaduto.

Il Palermitano piange ancora

Meno di una settimana fa si era verificato un altro incidente stradale, questa volta nel palermitano. Giuseppa Scaletta, di 67 anni, è morta ad Altavilla Milicia mentre stava attraversando la via Loreto nella zona dove arrivano i pullman. E’ stata investita da un giovane di 23 anni a bordo di una moto Kawasaki Z. Il giovane si è fermato e ha dato i primi soccorsi. Sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale La donna è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo dove è morta poco dopo. Sono in corso le indagini e il motociclista è indagato per omicidio stradale.

