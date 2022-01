è scattata la denuncia

Ancora nuovi danni all’ospedale Civico di Palermo. Due donne, dovrebbero essere due sorelle, non appena hanno saputo della morte del loro padre hanno danneggiato la porta del reparto di Pneumologia. I medici hanno comunicato il decesso del loro padre e la reazione delle due sorelle è stata violenta.

E’ successo la scorsa notte. Le donne dopo avere danneggiato la porta d’ingresso del reparto sono fuggite via. Sono state identificate dagli agenti di polizia delle volanti intervenuti in reparto chiamati dai medici. Le due donne sono state denunciate.

Ad inizio novembre 2021 altro episodio simile

Ud inizio novembre del 2021 si verificò un altro episodio simile quando una donna di circa 60 anni è arrivata in codice rosso per un infarto. I medici del pronto soccorso del Civico hanno fatto di tutto per salvarla, ma la donna residente in via Ustica, zona di via Perpignano è morta. Non appena i sanitari hanno comunicato la notizia del decesso, i familiari della donna hanno danneggiato il pronto soccorso. “Abbiamo assistito a scene da far west – raccontarono i medici e gli infermieri – Hanno distrutto tutto quello che trovavano, provocando danni per migliaia di euro”.

Per mettere fine alla devastazione sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno bloccato i familiari e li hanno identificati e denunciati.

La devastazione del pronto soccorso dell’ospedale Civico è iniziata attorno alle 23 della scorsa notte. Non appena il medico ha comunicato il decesso i parenti hanno forzato l’ingresso ed è stato il caos.

Non è stato fatto nulla ai sanitari, ma i metronotte in servizio di vigilanza all’area di emergenza sono stati aggrediti e la sala è stata devastata. Il pronto soccorso è stato chiuso per due ore con altri pazienti presenti che hanno subito i disagi.