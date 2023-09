E’ morto per strada mentre si trovava in auto. Ha avuto il tempo di uscire dalla vettura si è seduto sul marciapiede di corso Umberto a Ficarazzi e ha chiesto aiuto.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato niente da fare. E’ stato stroncato da un malore un 33enne che abitava a Villabate, alle porte di Palermo: Pietro Storniolo, padre di tre figli con un altro in arrivo, era sposato ed era un muratore. Ha accusato il malore che si è rivelato fatale mentre tornava a casa, al termine di una giornata lavorativa.

Gli inutili soccorsi

A prestare soccorso è subito stata una donna che ha chiamato il 118. Sul corso di Ficarazzi è così giunta un’ambulanza, i sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco provando a rianimare il 33enne, ma ogni tentativo è caduto nel vuoto e non è rimasto che accertare il decesso. Una notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Villabate, dove in tanti conoscevano Storniolo.

Decine i messaggi di cordoglio e grande incredulità sui social: “Oggi ci svegliamo in lacrime – scrive sui un amico – un padre di famiglia, un grande lavoratore, non c’è più e noi siamo qui a dirti che non ti dimenticheremo mai”. “Anche tu sei diventato angioletto – scrive Miri – proteggi alla tua famiglia e tua moglie, non riusciamo a crederci che non ci sei più, riposa in pace”.

Motociclista morto per malore

Un motociclista morto pomeriggio lungo la statale 113 nella zona di Terrasini è Antonino Curcurù di Cinisi di 72 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nei pressi dello svincolo autostradale. Inizialmente si era pensato ad un possibile incidente ma in base agli accertamenti ora si pensa ad un malore fatale.

Le immagini del sistema di videosorveglianza

I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di ricostruire la causa della morte. Sembrerebbe che l’uomo non abbia avuto un incidente. Il suo mezzo non si sia scontrato con nessuno. L’ipotesi privilegiata in base alla visione dei filmati è che sia stato colto da malore. Un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Malori alla guida, evento non raro

Quello dei malori alla guida non è un caso raro. Una tragedia simile è avvenuta qualche giorno fa in via delle Eumenidi, a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa, per la morte di un uomo di 80 anni, schiantatosi con la sua macchina contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione, comunque ancora al vaglio degli agenti della Polizia municipale, l’anziano era alla guida dell’auto ma avrebbe avvertito un malore, forse un infarto fulminante, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. Pochi istanti dopo, si è verificato l’impatto contro il muro e quando sono arrivati i primi soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere. In questi casi è facile scambiare la vicenda per un incidente nell’immediatezza dei soccorsi.

