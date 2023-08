La vittima morta sulla statale 113

Il motociclista morto ieri pomeriggio lungo la statale 113 nella zona di Terrasini è Antonino Curcurù di Cinisi di 72 anni. L’uomo è stato trovato senza vita nei pressi dello svincolo autostradale. Inizialmente si era pensato ad un possibile incidente ma in base agli accertamenti ora si pensa ad un malore fatale.

Le immagini del sistema di videosorveglianza

I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di ricostruire la causa della morte. Sembrerebbe che l’uomo non abbia avuto un incidente. Il suo mezzo non si sia scontrato con nessuno. L’ipotesi privilegiata in base alla visione dei filmati è che sia stato colto da malore. Un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Il tentativo di rianimazione

All’arrivo dei soccorsi i sanitati del 118 hanno tentato di rianimarlo ma non è noto quanto tempo fosse trascorso dal malore alla chiamata al 112. Nonostante i tentativo sanitari per Curcurù non c’è stato nulla da fare.

Dopo la visione dei filmati la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

Malori alla guida, evento non raro

Quello dei malori alla guida non è un caso raro. Una tragedia simile è avvenuta qualche giorno fa in via delle Eumenidi, a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa, per la morte di un uomo di 80 anni, schiantatosi con la sua macchina contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione, comunque ancora al vaglio degli agenti della Polizia municipale, l’anziano era alla guida dell’auto ma avrebbe avvertito un malore, forse un infarto fulminante, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. Pochi istanti dopo, si è verificato l’impatto contro il muro e quando sono arrivati i primi soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere. In questi casi è facile scambiare la vicenda per un incidente nell’immediatezza dei soccorsi.