L'incidente sulla provinciale per Castiglione di Sicilia

Incidente stradale lungo la strada provinciale 89 che collega Randazzo a Castiglione di Sicilia ed a Francavilla di Sicilia in contrada Pignatone, nel territorio di Randazzo nel Catanese.

Ieri pomeriggio, attorno alle 17, per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’autovettura e una moto. Il conducente della moto, un giovane 21enne, è rimasto gravemente ferito. Le sue condizioni sono state giudicate serie e la prognosi è attualmente riservata. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il traffico lungo la provinciale ha subito pesanti rallentamenti.

Sul posto, per prestare i soccorsi, il personale medico del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo e i volontari di Maletto. Per i rilievi del caso all’opera i carabinieri della compagnia di Randazzo. Il traffico lungo la provinciale ha subito pesanti rallentamenti.

Scontro auto moto a Sferracavallo, muore un uomo di 44 anni

Poche settimane fa vi è stato un incidente mortale a Sferracavallo a Palermo. In via dell’Arancio ha perso la vita un uomo di 44 anni. Giovanni Graziano si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato violentissimo. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma ai sanitari non è rimasto che accertare il decesso.

Lo Scontro auto moto sulla Palermo-Mazara

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto a metà giugno sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo nella zona di Terrasini. Lo scontro tra una moto Bmw Gs e un’auto una Lancia Y. I due motociclisti sono stati portati in codice rosso al pronto soccorso dai sanitari del 118: un giovane di 37 anni e una ragazza di 26 anni. Il primo trasportato all’ospedale Villa Sofia, la seconda all’ospedale Civico.

Altro incidente la notte precedente sulla Palermo Catania nella zona di Altavilla Milicia. Un’auto è finita fuori strada nella rampa di uscita dall’autostrada. Danni seri solo all’auto. Per gli automobilisti a bordo solo tanta paura e qualche ammaccatura.