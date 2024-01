Il cordoglio del sindaco Di Fiore

Si è spento oggi, all’Ospedale di Cefalù, Vittorio La Rosa, 71 anni, uomo di grande cultura, appassionato fotografo, regista e direttore artistico di innumerevoli eventi organizzati a Caccamo e in altre località della Sicilia.

Figlio minore dell’ultimo custode del castello di Caccamo, Vittorio, insieme al fratello Giovanni, era la memoria storica del suo paese.

Ex dipendente Fiat, artista ed artigiano eclettico, il suo genio creativo si concretizzò anche per decine di edizioni del Presepe Vivente di Agira, manifestazione di grande richiamo turistico a livello regionale.

A Caccamo indimenticabili le edizioni della Castellana da lui dirette, dagli anni ottanta fino ai nostri giorni. Come pure unici sono stati i cartelloni estivi ricchi di attività che coinvolgevano centinaia di giovani.

Sempre mosso dalla fame di conoscenza e di divulgazione, ricoprì la carica di assessore al Turismo del Comune di Caccamo negli anni 90 del secolo scorso, ideando e promuovendo manifestazioni storico culturali di elevato valore.

Tra le sue passioni catturare immagini e video che, in tanti anni, con il fratello Giovanni, trasformò in un archivio storico di immenso valore.

Sempre disponibile a dare una mano d’aiuto, con generosità, per ogni buona iniziativa utile alla crescita di Caccamo, il paese che ha amato profondamente. La malattia degli ultimi anni non gli impedì di continuare ad occuparsi del bene della sua comunità, consigliando i più giovani a far tesoro degli errori commessi nel passato.

Il messaggio del sindaco Franco Fiore

Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri e i dipendenti Comunali esprimono dolore per la perdita di Vittorio La Rosa, illustre cittadino di Caccamo e grande artista che in tanti anni di attività ha contribuito con la sua originalità a renderla famosa.

Fotografo, regista, scenografo ed ex amministratore del Comune, innamorato del suo paese e delle bellezze del suo territorio si è impegnato con passione a migliorarlo con genialità e creatività.

Apprezzato per la realizzazione di grandi eventi anche in altre località del territorio regionale. Sentite e sincere condoglianze ai familiari.

I messaggi di cordoglio

La nostra Città perde una persona di valore inestimabile, il quale con il suo instancabile lavoro professionale di creatività, ha fatto tutto e di più, per renderla vivibile sotto l’aspetto culturale e turistico.

Vittorio, il Signore ti accolga nelle sue braccia e ti dia pace. Sentite condoglianze a tutti in famiglia.

Sono molto dispiaciuto per la dipartita del grande Vittorio La Rosa persona ecclettica, sempre super attivo, piena d’iniziativa. Sono innumerevoli le idee che, sia nel ruolo di assessore sia nel semplice ruolo di cittadino, con spirito di iniziativa e forza d’animo si sono concretizzate. Queste sue iniziative sono sempre state accolte con grande curiosità e interesse dai cittadini e amici del nostro amato comune di Caccamo. Grazie Vittorio. Sentite condoglianze alla famiglia.

Ci sono persone che viaggiano su canali diversi dai nostri, sono i visionari, gli innovatori, quelli che vedono altro dove noi non vediamo. Non sempre sono pienamente compresi.

Quelli che non indietreggiano mai, quelli che non si fermano mai,quelli che sognano, sognano e sognano ancora.

Felice di averti conosciuto e ammirato per la tua energia dirompente e contagiosa.

Ciao Vittorio la Rosa non ti dimenticheremo mai.

Ciao Grande Vittorio la Rosa, orgoglio del nostro quartiere anzi del Paese intero …. Sin da piccolo ero meravigliato dalla tua creatività e della tua fantastica voglia di fare … e qualunque tua opera era un successo , portavi gioia e spensieratezza nel ns quartiere e nelle nostre famiglie … non sarà facile dimenticarti anzi non ti dimenticheremo mai …. RIP ns grande Vittorio

Da bambina guardavo il tuo operato… appeso a qualche palo o durante la Castellana sempre con qualcosa in mano e una macchina fotografica al collo ti osservavo con ammirazione…

Da grande ho ricevuto i tuoi complimenti sia in pubblico che in privato e sentirli da te (che non avevi peli sulla lingua )mi ha riempito d’orgoglio GRAZIE Vittorio la Rosa

Rocca Grande oggi piange

Genialità, lungimiranza, passione…” La Castellana”! Un protagonista indiscusso della storia di Caccamo ha lasciato questa terra!

Ciao, Vittorio la Rosa?❤️ Caccamo non può, non deve dimenticarti!!! Un abbraccio alla famiglia. Grazie per i tuoi consigli, ne farò tesoro?

Gentilezza e disponibilità ma anche tenacia e visione. Una personale sintesi di una grande persona quale è stata quella di Vittorio la Rosa. Uno sguardo, il suo, che emanava una empatia colossale, un uomo capace di ascolto concreto e costruttivo.

Mi ha arricchito culturalmente e umanamente la tua conoscenza, hai contribuito a migliorare il mio sguardo sulla bellezza che ci circonda.

Ciao caro Vittorio