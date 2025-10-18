Domenica 19 ottobre

Domani, domenica 19 ottobre 2025, la borgata marinara di Mondello si trasformerà in un grande palcoscenico di sport e solidarietà grazie alla Walkathon “Muoviti per AIRC”, l’iniziativa benefica legata alla Palermo International Half Marathon – Coppa Packitalia.

Un’occasione per tutti – famiglie, bambini, gruppi di amici e appassionati di benessere – di vivere una mattinata all’insegna del movimento e della generosità, contribuendo concretamente alla ricerca contro il tumore al seno.

Tre chilometri per una buona causa

Il percorso, lungo appena 3 chilometri, è pensato per essere accessibile a chiunque: non serve essere atleti, basta il desiderio di partecipare e sostenere una causa importante.

La partenza è fissata alle 9.30 dall’Antico Stabilimento Balneare di Mondello, insieme ai partecipanti delle altre gare in programma, ma con uno spirito diverso: quello di chi corre – o cammina – per donare speranza.

L’iscrizione alla Walkathon “Muoviti per AIRC” ha un costo simbolico di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, a sostegno dei progetti dedicati alla prevenzione e alla cura dei tumori femminili.

Sport, salute e comunità

La “Muoviti per AIRC” non è una competizione, ma un momento di condivisione e partecipazione civile, dove ogni passo conta.

Bambini, genitori, nonni, scuole, associazioni sportive e aziende possono camminare insieme per ricordare che la ricerca ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Un gesto semplice, che unisce benessere fisico, impegno sociale e amore per la vita.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte online e in presenza nei giorni 17 e 18 ottobre presso l’Arena Sirenetta di Mondello, dove sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara.

L’evento si svolge nell’ambito della Palermo International Half Marathon, organizzata dall’ASD Agex di Nando Sorbello, con il sostegno di Plastics Europe Italia, Karhu, R.G. Consulting e il patrocinio di Fondazione AIRC Sicilia, Comune di Palermo, Regione Siciliana e Assemblea Regionale Siciliana.

Un invito a muoversi insieme

Partecipare a “Muoviti per AIRC” significa trasformare un passo in un aiuto concreto.

Ogni partecipante contribuirà con la propria iscrizione a finanziare i ricercatori impegnati ogni giorno nel combattere il cancro, ricordando che ogni cammino inizia con un piccolo gesto.

Appuntamento domenica 19 ottobre a Mondello: 3 chilometri di solidarietà, energia e speranza