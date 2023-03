A Roccapalumba inaugurato il murales “Rosa senza spine"

L’arte di trasformare una normale cabina elettrica in una vera e propria opera d’arte grazie ad un murales. Oltretutto lanciando anche importanti messaggi sociali nella settimana in cui ricorre la giornata internazionale della donna. Protagonista la provincia di Palermo che oltretutto non è nuova a questa esperienze.

La cerimonia di inaugurazione

La cerimonia alla presenza del sindaco di Roccapalumba, Rosamaria Giordano, e del responsabile dell’unità territoriale di Palermo di E-Distribuzione, Casimiro Inzerillo. Ad essere inaugurato il murales realizzato dall’artista Andrea Sposari. La particolarità è che questo murales nasce sulla parete di una cabina elettrica a Regalgioffoli, una frazione del comune di Roccapalumba, nel Palermitano. L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto “Street art“, promosso dell’amministrazione comunale. Iniziativa in collaborazione e sinergia con E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione.

La riqualificazione

Tale progetto ha consentito la riqualificazione e la ristrutturazione delle cabine elettriche di Roccapalumba e di Regalgioffoli. Quindi la loro successiva trasformazione in vere e proprie opere d’arte. L’artista Andrea Sposari, in arte Spos.Art, è un surrealista a cui piace raccontare storie. Ma anche mescolare concetti scientifici con umanesimo e psicologia, in una formula figurativa che mette sempre al centro l’uomo.

Abbellimento dell’area urbana

La riqualificazione di questi spazi urbani viene vista da Comune e società elettrica come “una opportunità di accrescimento della bellezza e del decoro della comunità locale”. Ovviamente attraverso in questo caso un’originale forma d’arte.

Non è la prima esperienza

Nella cabina elettrica di Roccapalumba lo stesso artista aveva realizzato, nell’estate del 2021, un murales intitolato “Il sogno di Demetra”. In pratica un’opera che è un tributo al territorio roccapalumbese e ad alcuni dei suoi diversi elementi caratteristici. Quest’ulteriore opera, realizzata nella cabina elettrica presente nella frazione di Regalgioffoli, si è voluto rappresentare altro ancora. Infatti l’amministrazione comunale e l’artista hanno voluto, questa volta, rendere omaggio alle donne. Proprio nella settimana in cui ricade la “Giornata internazionale della donna”.

