A Roccapalumba “Il sogno di Demetra”, inaugurato il murales su cabina elettrica

Redazione di

01/07/2021

Inaugurata l’opera di Andrea Sposari su una cabina di E-Distribuzione Ad oggi sono centinaia le cabine su cui sono state realizzate opere di street art Il sindaco Giordano “Opportunità di accrescimento della bellezza e del decoro urbano del nostro Comune” “Il sogno di Demetra” è il titolo del murales inaugurato su una cabina elettrica di E-Distribuzione a Roccapalumba. L’opera dell’artista Andrea Sposari è un tributo al territorio del centro in provincia di Palermo e ad alcuni dei suoi diversi elementi caratteristici. Demetra, divinità della cultura greca, presiedeva la natura, era la dea del raccolto (rappresentata dalla corona di grano poggiata sulla sua testa) e pertanto la si vede elevarsi, quasi a proteggere ed accarezzare, dal frutto più rappresentativo del territorio, il Ficodindia, che nonostante la visione notturna risplende di luce propria. La Dea con lo sguardo rivolto verso il cielo stellato (simbolo della cultura astronomica) si meraviglia alla vista di una stella cadente che squarcia il cielo ed illumina la stessa Dea, che spera in un cielo sempre più bello e splendente per rinnovare l’emozione. Centinaia le cabine decorate con opere di street art Ad oggi, sono ormai centinaia le cabine di E-Distribuzione su cui sono state realizzate opere di Street Art ispirate anche a temi vicini all’azienda quali territorio, sostenibilità, innovazione e persone. I tanti artisti e writer coinvolti, ciascuno con il proprio linguaggio, il proprio talento e la propria creatività, sono riusciti a trasformare le cabine in vere e proprie opere d’arte integrandole, in modo a volte sorprendente, nei territori urbani ed extraurbani del Paese, dal Piemonte alla Sicilia. La presentazione si è svolta nel rispetto delle norme anti-covid e alla presenza del sindaco Rosamaria Giordano e dell’assessore al Turismo Giovanni Spatafora. Per E-Distribuzione presente l’ingegner Antonio D’Alessandro, responsabile Zona Palermo. Progetto di street art valorizza le peculiarità di Roccapalumba “Il progetto di Street Art – ha dichiarato il sindaco Rosamaria Giordano – racconta e valorizza alcune delle tante peculiarità di Roccapalumba, conosciuta come Paese delle Stelle e del Ficodindia. La riqualificazione degli spazi urbani rappresenta senza dubbio una opportunità di accrescimento della bellezza e del decoro urbano del nostro Comune, attraverso un’originale forma d’arte. Un grazie va a E-Distribuzione per questa opportunità e per la collaborazione”. “Opera è tassello di arricchimento del centro urbano” “L’opera realizzata – ha dichiarato l’Assessore Giovanni Spatafora – è un altro tassello nel percorso di arricchimento e valorizzazione del nostro centro urbano. Speriamo che, finita la pandemia, i turisti potranno venire a Roccapalumba e ammirare questa grande opera d’arte, unica in tutto il territorio”. “Infrastrutture diventano anche spazi artistici” “Questa iniziativa dimostra, ancora una volta, l’attenzione e il legame di E-Distribuzione col territorio – ha commentato Antonio D’Alessandro, responsabile Zona Palermo di E-Distribuzione – le nostre infrastrutture elettriche, nate per garantire il servizio elettrico a cittadini e imprese, diventano anche spazi artistici, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente, che caratterizzano il nostro impegno quotidiano”.

