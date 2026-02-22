E’ dell’azienda sanitaria locale 6 di Palermo il muro crollato ieri a Palermo. I massi sono finti addosso a un carabinieri di 55 anni del nucleo elicotteristi che si trova ricoverato in ospedale e su una decina di auto.

In quella zona dove sono parcheggiate le auto c’è il divieto di sosta. Il muro fa parte del grande complesso dell’azienda sanitaria di via Onorato dove si trovano diverse unità operative come epidemiologia, il dipartimento di veterinaria.

I rilievi sui danni provocati sono stati condotti dalla polizia municipale e da ieri lavorano i tecnici della protezione civile comunale per mettere in sicurezza altri parti del muro che sono a rischio crollo.