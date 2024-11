Online dal 29 novembre

“Guarda il mare”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Dario Corso, disponibile in digitale a partire da domani, venerdì 29 novembre, e distribuito da Matchfy, è dedicato alla voglia di parlare, di tornare a raccontarsi senza preconcetti, di mostrarsi per quello che si è. Un brano che evoca con forza il potere liberatorio del mare, metafora di libertà assoluta.

“Guarda il mare – racconta Dario Corso – è nato una sera per caso, riflettendo sulle difficoltà di comunicare con gli altri al giorno d’oggi. Quando si parla si rischia spesso, senza volere, di far del male a qualcuno. È il paradosso dell’informazione: ogni parola può essere fraintesa, ogni frase può nascondere pregiudizi. Ho sentito l’esigenza di trasporre in una canzone quanto provo: credo sia necessario gioire ancora della voglia di stare insieme e parlare con semplicità e freschezza, come si faceva una volta, magari davanti a un falò sulla spiaggia”.

Un inno all’autenticità nei rapporti, alla tolleranza e all’ascolto, all’apertura verso punti di vista diversi dal proprio.

“Dovremmo essere tutti – aggiunge Dario Corso – un po’ più liberi mentalmente. Invece quando ci relazioniamo con gli altri abbiamo numerosi freni. Amiamo l’indipendenza e la libertà, ma spesso non abbiamo il coraggio di viverle con pienezza. Penso semplicemente che dovremmo amare di più noi stessi e imparare nel contempo ad amare gli altri, non perché obbligati da legami familiari o da una religione qualsiasi, ma perché siamo tutti esseri umani che vogliono vivere nel miglior modo possibile. Anziché attaccare sempre chi ci sta intorno, per un motivo o per un altro, dovremmo acquisire nuovamente quella leggerezza che forse abbiamo perso”.

Biografia Dario Corso

Dario Corso è un cantautore indipendente originario di Misilmeri (Palermo). Classe 1987, coltiva la passione per la musica e il canto sin da bambino, dedicandosi negli anni allo studio di diversi strumenti musicali e in particolar modo alla chitarra classica. Artista dall’animo sensibile e dalla mente curiosa, ha affrontato sfide personali che hanno profondamente segnato la sua vita e ispirato le sue canzoni. È sposato con Rosa e insieme hanno tre figli, Laura, Filippo e Raffaele. A 31 anni Dario ha subito il primo di sei infarti: la sua prospettiva esistenziale non poteva non cambiare.

Dopo lunghi periodi trascorsi in ospedale e i numerosi interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto, Dario ha trovato nella musica una strada da seguire per ‘rinascere’ più forte di prima.

La musica di Dario è un mix di pop, rock ed etnico, riflettendo numerose influenze musicali che spaziano da Fabrizio De André a Paco de Lucía, dai Queen ai Beatles, da Ligabue a Vasco Rossi, da Pau Donés a Pino Daniele e Lorenzo Jovanotti.

Le sue canzoni esplorano temi universali quali l’amore, la vita, la giustizia sociale, le conseguenze delle guerre e le dinamiche familiari.

Nel 2023 Dario ha pubblicato il suo primo singolo, “Per Dire”, parte dell’album Dario Corso Venti Ventitre. Il suo viaggio artistico segue un ‘itinerario’ preciso: donare un messaggio di speranza e positività a chi lo ascolta.

“Guarda il mare” sarà disponibile su Spotify, Youtube, Youtube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer.

Photo Credits: Giovanni Abbandoni-Musicomitiva.