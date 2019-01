si esibiranno al "festival of song"

Noemi Di Stefano con l’inedito “Canto perché” e Miki Cianciolo con la cover “The best”, sono le vincitrici della 40ª edizione del “Cantamare” e, accompagnate dal patron Gianni Contino con la moglie, Anna Vinci, da domenica 27 gennaio, saranno a New York per esibirsi al “Festival of Song”, in uno dei più prestigiosi locali del posto.

Tale manifestazione canora, gemellata col “Cantamare”, è stata creata 25 anni fa da Silvana Romania, prematuramente scomparsa, ed oggi tale rassegna è sostenuta dalla figlia Maria, in collaborazione con lo stesso Gianni Contino. Al “Festival of Song” è prevista, inoltre, la partecipazione dei cantanti Emma Stamelluti e, proveniente da Novara, Lorenzo Concina.

Dopo le premiazioni di rito e una visita ai posti più noti e caratteristici di New York, tutti i partecipanti rientreranno in Italia e, a Palermo, l’instancabile patron, Gianni Contino, inizierà a programmare l’edizione 2019 del “Cantamare”, alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nel panorama musicale nazionale e non solo, coadiuvato, come sempre, nel modo migliore, dalla consorte Anna Vinci, titolare del marchio.. Anche quest’anno la 41ª edizione del ”Cantamare” si svolgerà a settembre al Teatro Jolly di Palermo in Via Domenico Costantino n. 54-56, preceduta da una conferenza stampa che si terrà all’hotel NH Palermo, al Foro Italico Umberto I.

(la foto delle due vincitrici è di Angelo Battaglia)