Il programma delle tre serate

Musica rock italiana e internazionale e jazz a Sanlorenzo Mercato. La settimana si apre con eventi musicali per tutti i gusti.

In particolare giovedì 9 gennaio, dalle ore 21.30, è in programma il Tre Terzi Live Show. Durante la serata tornano sul palco del Mercato i Tre Terzi, band che ha conquistato tutta Italia, calcando palchi prestigiosi come l’Ariston di Sanremo. Nati a Palermo nel 2009, oggi sono formati da Claudio Terzo (voce e chitarre), Ferdinando Moncada (chitarre) e Diego Tarantino (basso). Tanti i concerti in Sicilia e nel resto d’Italia, molti dei quali occasione per condividere il palco con artisti del calibro di Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown e Red Ronnie.

Venerdì 10 gennaio, dalle ore 22 – Jack & The Starlighters. Sul palco del Mercato si apre il live show più sorprendente e travolgente di sempre con Jack & the Starlighters. Gioacchino Cottone, in arte Jack, con i suoi Starlighters porta sul palco tutta la sua carica di energia sulle note di alcuni dei più amati successi del rock italiano e internazionale degli anni ’50, ’60 e ’70, dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la PFM. Un concerto che diviene un vero e proprio show con il vulcanico Jack, voce solista e fondatore del gruppo, che in un mix di musica e ironia riesce ad abbattere ogni barriera, trascinando il pubblico di ogni età. Con lui sul palco Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra solista) e Fabrizio Pacera (batteria e percussioni).

Sabato 11 gennaio, dalle ore 22 è il programma “Social Dance con Ginevra Stracci Swing Quintet” per il ciclo di appuntamenti con la social dance e i professionisti dell’associazione Swing Age Palermo. Ginevra Stracci, giovane cantante jazz della scena siciliana, si esibisce in concerto con un quintetto di swing d’eccezione: Davide Rizzuto al violino, Amedeo Mignano al pianoforte, Marco Zammuto al contrabbasso e Piero Alessi alla batteria. In scaletta composizioni di Cole Porter, Vincent Youmans, Irving Berlin per una serata briosa ed elegante dedicata al Jazz vocale, allo swing e agli standard dell’American Songbook. Swing Age Palermo è un progetto che nasce nel 2016 da una forte volontà di condividere e divulgare la passione per i balli e per la cultura Swing. L’obiettivo è quello di far rivivere i balli della New York dagli anni ’20 ai ’40 del secolo scorso in un contesto attuale e divertente.