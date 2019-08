gli artisti in gara

Con inizio alle ore 11, domenica 4 agosto, presso l’HN Hotel di Foro Umberto I, al Foro Italico di Palermo, avrà luogo la conferenza di presentazione per l’edizione 2019 del Cantamare, nel corso della quale saranno appunto presentati i concorrenti in gara: Giorgia Califano, Giacomo Caruceru, Asia Di Venanzio, Martina Pellegrino e Andrea Gentini (provenienti da Roma); Noemi Di Stefano (vincitrice del 40° Cantamare), Marcello Di Cara, Elena Lena, Catia Sala, Angela Vicarii e Francesco Carta (da Palermo); Barbara Abbondante (da Napoli) e Elisa La Chiusa (dall’Inghilterra).

I cantanti Califano, Caruceru, Di Venanzio, Pellegrino e Gentini, fanno parte dell’”Accademia BM Studio recording” romana, diretto da Benny Albanese. Lena, Sala e Carta, sono dell’Accademia “Con noi è un’altra musica” di Palermo, diretta da Noemi FIotti. Infine, Di Chiara, La Chiusa e Di Stefano, fanno parte dell’ ”Accademia del Cantamare” di Palermo.

Anche quest’anno diversi gli ospiti internazionali e nazionali che interverranno alla manifestazione, tra i quali, il coreografo e ballerino russo, Andrei Tunekov, la vincitrice del “Festival Of Song New York 2019”, Krysta Ferrara, il cantante e sosia ufficiale di Domenico Modugno, Lino Zinna, il cantautore Salvo Maltese, il Gruppo Danza “My Space”, con coreografie di Loredana Carollo, Silvia Celano ed il suo corpo di ballo orientale Al Khamsa.

Quest’anno Davide Antico, abile presentatore dall’ottima dialettica e dalla battuta sempre pronta, sarà affiancato da Giusy Randazzo. Anche quest’anno la gara si svolgerà a Palermo, al Teatro Jolly di Via Domenico Costantino n. 54-56, con inizio alle ore 20,30.

Presieduta dall’Avv. Salvo Sanfilippo, una giuria qualificata decreterà i due vincitori (per cover e inediti) che otterranno un viaggio di andata e ritorno per New York, per esibirsi al noto “Festival of Song”, organizzato e diretto da Maria Romania e gemellato col “Cantamare” di Gianni Contino.