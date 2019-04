si sono esibite al festival of song

Vincono al “Cantamare” e… volano per New York!. Sono Noemi Di Stefano con l’inedito “Canto perché” e Miki Cianciolo con la cover “The best”, che esibitesi alla 40ª Edizione del “Cantamare”, si sono aggiudicate la partecipazione al ”Festival of Song” di New York, accompagnate dal patron Gianni Contino con la moglie Anna Vinci.

Il “Festival of Song”, giunto alla 24ª edizione e gemellato al ”Cantamare”, si è tenuto presso il “Russo’s on the Bay” di Howard Beach, Queens (il più grande per superficie ed il secondo per popolazione dei borghi di New York City, ndr).

Il Festival è brillantemente organizzato da Maria Romania Lindh che, nel corso della serata ha ringraziato il numeroso pubblico presente e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione.

E’ doveroso ricordare che il “Festival of Song” continua a svolgersi annualmente in memoria della compianta Silvana Romania che, per oltre venti anni aveva organizzato questa piacevole gara di musica, danze e canzoni, coronata ogni anno da un grande successo. Apprezzate anche le esibizioni di Lorenzo Concina (Cantamare) e di Krysta Ferrara (Festival of Song).

Intanto la macchina organizzatrice guidata da Gianni Contino, coadiuvato dalla moglie, è già in moto per la preparazione della 41ª Edizione del Cantamare e l’Associazione Culturale Mediterranea informa che sono già aperte le iscrizioni all’edizione 2019 (sono già dieci i nuovi concorrenti iscritti, ndr) che, anche quest’anno si svolgerà a settembre a Palermo, al Teatro Jolly di Via Domenico Costantino 54-56, preceduto, ad agosto, da una conferenza stampa presso l’NH Hotel di Giuliano Maffi, al Foro Italico Umberto I.

(la foto di Miki Cianciolo e Noemi Di Stefano è di Angelo Battaglia)