il 20 gennaio

Lo scorso 29 aprile, in occasione dei 90 anni di Domenico Modugno, Lino Zinna, cantante e sosia ufficiale dell’indimenticabile interprete di ”Volare”, ha allestito uno show musicale proprio nell’Auditorium che porta il nome del cantautore di Pomigliano a Mare.

Domenica 20 gennaio, visto il successo del precedente show (la recensione di quello spettacolo è stata visionata, ben 551 volte, ndr), Lino Zinna, terrà un incontro con fan e simpatizzanti di Modugno che il 9 gennaio scorso avrebbe compiuto 91 anni.

Alla speciale manifestazione saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, Gianni Contino, patron del “Cantamare” con la moglie, Anna Vinci ed alcuni artisti che hanno preso parte alla recente 40ª edizione, tra i quali Noemi Di Stefano che con un suo inedito dal titolo “Canto perché”, si è aggiudicato un volo per New York dove, domenica 27 gennaio, si esibirà al “Festival of Song”, altra manifestazione canora gemellata col “Cantamare” e diretta da Maria Romania con la collaborazione di Gianni Contino.

L’altra cantante che sarà a New York è Miki Cianciolo, vincitrice con la cover “The Best”. Altri partecipanti alla serata, il sassofonista Daniele Sax, i cantanti Caterina Pappalardo, Salvo Maltese e Ciro Monte, il Mago Vilar, al secolo Paolo Andolina, il comico Nino Ruggiero e il Corpo di Danze Orientali di Silvia Celano. Naturalmente, nel corso della serata Lino Zinna eseguirà alcune tra le più note canzoni lanciate dal memorabile Domenico Modugno.

(La foto di Lino Zinna è di Angelo Battaglia, quella di Modugno e Zinna di Calogero V.)