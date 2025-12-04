Le sonorità preziose del Seicento e del Settecento tornano a risuonare nel cuore di Palermo. La stagione dell’associazione MusicaMente prosegue il 4 dicembre, alle 21, alla Chiesa di Santa Maria della Pietà, con un concerto che vede insieme il soprano Jennifer Schittino e il contralto Debora Troìa.





Una serata che intreccia ricerca, passione e armonie antiche grazie all’incontro di tre ensemble specialisti del repertorio barocco: Ensemble Antonio Il Verso, Eufonia e Arianna Art Ensemble, guidati dal maestro Fabio Ciulla.

Programma

• A. Scarlatti – Oh, di Betlemme altera

• A. Scarlatti – Jesu corona virginum

• A. Scarlatti – Si suoni la tromba

• A. Vivaldi – Gloria RV 589

Luogo: Chiesa della Pietà

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

