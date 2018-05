presente anche il deputato regionale Tony Rizzotto

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato a Palermo il commissario della Lega, Stefano Candiani, alla presenza del deputato regionale Tony Rizzotto.

«Ho ringraziato il senatore Candiani – ha detto il governatore – per il contributo offerto dalla Lega alla compatezza della coalizione nel corso dell’approvazione della legge finanziaria 2018 e ho colto, nella sua sensibilità, il comune desiderio di articolare un confronto sempre più incisivo sulle priorità per fare uscire la Sicilia dalla lunga crisi economica di questi anni. Siamo consapevoli della importanza, in questa nuova fase, del contribuito propositivo che il partito di Matteo Salvini potrà offrire alla Sicilia, anche alla luce del significativo risultato elettorale conseguito nel corso delle ultime elezioni».

Dal canto suo il commissario della Lega, Candiani, ha sottolineato «l’incontro cordiale e utile per condividere le scelte di priorità sulle politiche regionali per affrontare i problemi della Sicilia. Ho apprezzato la considerazione del presidente Musumeci per la Lega e per la politica concreta e coerente di Matteo Salvini, che anche per la Sicilia rappresenta una svolta positiva».

Al termine dell’incontro, il presidente della Regione ha confermato l’auspicio «affinchè presto l’Italia possa avere un governo nazionale, con il quale la Sicilia dovrà dialogare in modo costruttivo».