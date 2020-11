La Sicilia ha mostrato una incapacità di reagire all’epidemia da covid19 e questo è un fatto che appare evidente a tuttie in sintesi questo ha un responsabile, l’assessore Ruggero Razza. Noi chiediamo al governatore Nello Musumeci di rimuovere l’assessore Razza senza aspettare la mozione di sfiducia che sarà ind iscussione mercoledì all’Ars”.

A parlare è Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all’Ars che apre la conferenza stampa delle opposizionic he, in video conferenza, raccontano alla stampa la loro interpretazione del ‘vocale’ del dirigente generale della Pianificazione Strategia dell’assessorato salute della Sicilia nel quale il dirigente pressa sui manager perchè carichino i dati sui nuovi posti letto attivati sulla piattaforma nazionale.

E’ una conferenza stampa congiunta con 5 stelle e Claudio Fava dei ‘I cento Passi’. Proprio Fava, presidente dell’Antimafia regionale, è stato il primo ad attaccare dopo la diffusione di quell’audio ma che adesso cambia un po’ il tiro dopoc he lo stesso dirigente Mario la Rocca ha spiegato che non si trattava di una pressione per ‘falsificare’ i dati ma di una solecitazione ad attivare i posti previsti a fronte di resistenze mediche “Siamo preoccupati – dice Fava- perchè se è vero che qualcuno è arrivato a falsificare cartelle mediche per evitare di dimettere pazienti e che i manager non sono stati in grado di imporsi allora il dirigente doveva portare queste notizie alla magistratura e i manager doveva essere rimossi. Resta il tema politico e per questo noi ci auguriamo che a fronte di una situazione che ci sembra chiara anche per effetto dei numeri diffusi dal sindacato che ci dicono che i posti dichiarati in realtà nel territorio non ci sono mercoledì all’ars ci siano deputati di coscienza anche nella maggioranza che votino questa mozione di censura all’assessore Razza”.

Per il capogruppo 5 stelle Giorgio Pasqua “I posti non ci sono e lo possiamo dire perchè siamo andati in giro per i territori a verificare e non sono stati attivati. Non ci sono perchè mancano i medici e colpevolmente li si sta cercando di reclutare adesso quando lo si sarebbe dovuto fare in estate invece di farci trovare impreparati. C’è questa e ci sono altre mille motivazioni per questa mozione di censura“.

Alla conferenza stampa mancava Italia Viva, unico partito di opposizione che non ha partecipato ma che nelle sue dichiarazioni ha attaccato più volte la gestione della sanità in emergenza in Sicilia