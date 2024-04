All’interno di Confcommercio Palermo, presidente è Alberto Costa

Si è costituita all’interno di Confcommercio Palermo l’associazione “Confare” che raggruppa gli operatori impegnati nel settore delle attività ricettive extralberghiere, inclusi proprietari di case vacanze, B&B, affittacamere, locazioni turistiche, gestori, host professionali e privati.

Presidente Alberto Costa, vicepresidenti e consiglieri

Il presidente di Confare è Alberto Costa, i vicepresidenti Luca Russo e Aurelio Misuraca: nel direttivo anche i consiglieri Antonio Roccella, Vittorio Bonsignore, Rosario Rizzo e Fabiana Pinella.

L’obiettivo principale dell’associazione è offrire un supporto concreto ai suoi soci, semplificando l’adempimento di pratiche burocratiche e fornendo assistenza continua, dalla fase di avviamento a quella della gestione quotidiana, proponendo partnership strategiche con fornitori di servizi e imprenditori per negoziare condizioni favorevoli ai propri associati.

Costa, “Nascita Confare è risposta a crescente necessità di rappresentanza”

“La nascita di Confare – spiega il presidente Costa – è una risposta diretta alla crescente necessità di rappresentanza, supporto e professionalizzazione nel settore, in un momento in cui le dinamiche di mercato richiedono un impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione, dove qualità e professionalità diventano fattori determinanti”.

Regione ed Unioncamere puntano sul turismo, siglato accordo

Rendere coerenti e strutturali le iniziative dell’assessorato regionale al Turismo e quelle del sistema camerale per favorire al massimo gli investimenti a sostegno dello sviluppo del turismo in Sicilia. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato alcuni giorni fa a Palermo dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, e dal presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace. Sarà costituito un tavolo di raccordo regionale per mettere a punto una strategia comune che abbia tre priorità. La prima è quella di un’unica regia delle azioni promozionali e delle competenze professionali per promuovere insieme i territori e il patrimonio turistico e culturale.

Poi c’è valorizzare e rafforzare i rispettivi Osservatori turistici per meglio informare le imprese e metterle nelle condizioni di cogliere le opportunità disponibili per investire e crescere.

Ed inoltre la condivisione progetti strategici per favorire il massimo utilizzo dei fondi del “Pnrr” (come per l’Hub digitale, la banca dati delle strutture ricettive, il Digital management system e l’interoperabilità dei sistemi) e di quelli della nuova programmazione delle Politiche di coesione 2021-2027.

Assessorato regionale al Turismo e sistema delle Camere di commercio, inoltre, realizzeranno azioni comuni finalizzate alla qualificazione delle strutture ricettive, delle imprese turistiche e del personale, per diffondere una moderna cultura dell’ospitalità basata sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’allungamento della stagione turistica. Infine, promuoveranno insieme il coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle università in questa strategia comune.