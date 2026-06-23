Entra nella sua piena operatività Confimi Industria Sicilia, associazione regionale di Confimi Industria che in Italia rappresenta circa 45 mila imprese per 600 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.

L’Associazione in Sicilia che rappresenta il mondo delle piccole e media imprese

La nuova associazione in Sicilia rappresenta il mondo delle piccole e media imprese, l’atto di costituzione è stato firmato presso uno studio notarile a Palermo: sono venti i soci fondatori. Le imprese aderenti a Confimi Sicilia sviluppano un fatturato aggregato di circa 153 milioni di euro e rappresentano un organico totale di quasi 800 dipendenti.

L’Assemblea dei soci di Confimi Industria Sicilia ha eletto all’unanimità nel ruolo di presidente Antonello Mineo; eletti come consiglieri e componenti della giunta regionale Sandra Corpina, Massimiliano Di Maria, Antonino Ferraro, Alessandro Melillo e Livio Marrocco.

Le prime parole del neo presidente

“Confimi Industria Sicilia nasce oggi da una convinzione semplice e radicale: le piccole e medie imprese siciliane non possono più essere spettatrici delle scelte che riguardano il loro futuro – dice Mineo – Abbiamo costruito questo progetto dal basso, raccogliendo le istanze reali delle imprese manifatturiere del territorio, e dall’alto, disegnando una strategia che le accompagni nella transizione digitale, energetica e organizzativa che il mercato europeo già impone. La nostra è una rappresentanza a chilometro zero: nessun filtro burocratico tra le aziende e le istituzioni regionali, nazionali ed europee. Rappresentiamo anche un’infrastruttura per l’innovazione, una piattaforma in cui competenze industriali, tecnologie abilitanti e capitale umano convergono per fare della Sicilia un hub mediterraneo della manifattura intelligente. Confimi Industria Sicilia nasce per rappresentare, ma soprattutto per costruire. Insieme”.

I settori in cui operano le aziende di Confimi

Le aziende che aderiscono a Confimi Industria Sicilia operano in più attività imprenditoriali: efficienza energetica, servizi di trasformazione digitale e di ingegneria, , produzione e commercializzazione di sistemi per impianti nel settore elettrico e dell’information technology, progettazione e produzione di componenti meccanici di altissima precisione, progettazione europea, realizzazione di macchine a osmosi per trattamento acque bianche e nere, attività di medicina specialistica, consulenza tecnica e imprenditoriale, impianti fotovoltaici, promozione pubblicitaria.