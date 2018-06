il presidente è franco busalacchi

“Le violazioni costituzionali dello Statuto regionale da parte dello Stato italiano come causa diretta del degrado della Sicilia”. Questo il tema che farà da filo conduttore al battesimo dell’associazione politica ‘I Nuovi Vespri’ previsto per domani, sabato 30 giugno, alle ore 10.30, presso il Don Orione di via Pacinotti a Palermo.

“Contro l’emigrazione forzata dei nostri figli e lo spopolamento della Sicilia, – dice Franco Busalacchi, presidente della nuova associazione – contro le dissennate politiche nazionali e comunitarie che stanno distruggendo la nostra economia, in particolare la nostra agricoltura, e per l’autodeterminazione dei siciliani in Italia, in Europa e nel mondo”.

Un invito particolare a non mancare a quelli che … “Io non faccio politica”. A quelli che …”Tanto sono tutti uguali”. A quelli che hanno “impegni inderogabili”. A quelli che “il sabato immancabilmente esco con la bicicletta o con la barca o vado al mare o ai monti”. A quelli che …”E’ meglio non esporsi e farsi i fatti suoi”.