Il programma del governo nazionale? Grazie al Movimento 5 Stelle saranno i cittadini a scriverlo per rispondere alle vere esigenze della collettività che la politica troppo spesso ignora.

Oggi e domani due giorni per scrivere il programma

Oggi e domani, domenica 17 maggio, in tutta Italia, decine di migliaia di persone, soprattutto non iscritte al Movimento, accorreranno alla chiamata di “Nova, parola all’Italia”, l’iniziativa lanciata dal M5S per dare il proprio contributo alla scrittura del programma del governo progressista, per quella che è stata definita una sfida senza precedenti, capace di ribaltare gli schemi tradizionali senza palchi e senza intermediazioni, con spazi di confronto aperti a tutti, dove saranno i cittadini, con le proprie proposte, i veri protagonisti.

Il coordinatore siciliano pentastellato

”Mentre i partiti chiudono le porte – dice il coordinatore regionale del M5S in Sicilia Nuccio Di Paola – noi le spalanchiamo per parlare con le persone e non alle persone. Da noi non si assiste, si costruisce. L’obiettivo è trasformare la voce dei cittadini nel programma di governo dei prossimi anni: un programma costruito dal basso, condiviso e rispondente ai veri bisogni delle persone”.

Nove appuntamenti in Sicilia

Nove in Sicilia gli appuntamenti, uno per provincia, cui parteciperanno iscritti e soprattutto non iscritti al Movimento, “ma tutti con tanta voglia – afferma Di Paola – di dare il proprio contributo per cambiare drasticamente rotta a un Paese in evidente rotta di collisione con il disastro. Abbiamo raccolto adesioni da ogni categoria sociale: ci saranno studenti, imprenditori, professionisti, manager, medici, esponenti del volontariato e del terzo settore, casalinghe. Le loro proposte saranno raccolte in un report finale che contribuirà a costruire l’ossatura del programma”.

Oggi a Palermo, tutti gli appuntamenti in giro per l’Isola

Gli appuntamenti sono divisi fra oggi e domani. Sabato 16 maggio: Palermo (ore 10-17, Officine Sandron), Ragusa (ore 9.30-17, Villa Orchidea, Comiso), Trapani (ore 10-17, Phi Hotel La Tonnara di Bonagia, Valderice).

Domenica 17 maggio: Agrigento (ore 10-17, Hotel Madison, Realmonte), Caltanissetta (ore 10-17, Villa Barile), Catania (ore 10-17, Hotel Plaza), Enna (ore 10-17, Hotel Sicilia), Messina (ore 10-17 Royala Palace Hotel), Siracusa (ore 10-17, Cocus Club Eventi).

“Le adesioni – dice Di Paola – sono state addirittura superiori alle nostre aspettative e per questo ringrazio di cuore chi ha curato l’organizzazione nelle varie province. In Sicilia abbiamo avuto quasi duemila iscritti, il 10 per cento delle adesioni registrate in tutto il territorio nazionale. Il bisogno di democrazia partecipata, che è sempre stato il cavallo di battaglia del M5S, è ancora fortissimo e noi faremo sempre il massimo per cercare di soddisfarlo”.