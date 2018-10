“Anche in Sicilia come in Lombardia nascerà l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza e la Seus non sarà liquidata ma si occuperà di altro”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Nello Musumeci che ha siglato a Palazzo d’Orleana con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, l’intesa per portare nell’Isola il modello lombardo di gestione dell’emergenza d’urgenza. L’accordo, stato siglato alla presenza degli assessori alla Sanità delle due Regioni, Gallera e Razza, durerà due anni con possibilità di estensione e riguardano l’ambito sanitario e tecnico, per la riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza in Sicilia, sul modello dell’Areu lombarda.

La scelta avviene dopo la nomina dei nuovi vertici della Seus, la partecipata regionale che si occupa delle emergenze e delle urgenze sanitarie nell’Isola. La scorsa settimana, infatti, è stato scelto Davide Croce, direttore del Centro di ricerca in management sanitaria dell’Università Carlo Cattaneo di Milano quale presidente della Seus.

“La collaborazione tra istituzioni è doverosa quando si tratta di migliorare e potenziare l’efficienza dei servizi ai cittadini, poi se si tratta di sanità la questione diventa ancora più importante – ha detto il presidente Nello Musumeci – in materia di emergenza sanitaria la Lombardia è leader nel Paese, per questa ragione abbiamo avviato la collaborazione con il presidente Fontana”.