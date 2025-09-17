La Giunta comunale di Palermo ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo Parco Giochi Inclusivo di Mondello, un progetto che nasce da un’idea e dall’impegno costante della Consigliera comunale Catia Meli, che ha seguito l’iniziativa in tutte le sue fasi, a partire dalla prima richiesta di fattibilità presentata l’8 novembre 2024 fino al completamento di questi giorni

L’area interessata è quella di via Palinuro, adiacente al plesso scolastico “Riso” dell’I.C.S. Borgese – Mondello, e rappresenta uno spazio di grande valore sociale per il quartiere e per l’intera città.

Un progetto per tutti i bambini

Il parco sarà privo di barriere architettoniche e dotato di attrezzature inclusive – scivoli, altalene accessibili, giostre inclusive e pannelli sensoriali – che permetteranno a bambini con e senza disabilità di giocare insieme, sviluppando abilità motorie, sensoriali ed emotive.



In modalità complementare, all’interno del plesso scolastico Borgese – complesso Riso è stato realizzato un orto didattico unico nel suo genere, che sarà a disposizione degli alunni della scuola, diventando un laboratorio educativo permanente.

Un impegno condiviso

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Palermo – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con RE.Se.T., l’Istituto Comprensivo Borgese – Mondello e la Società Iris Mobili Srl (Mondo Convenienza – La nostra Forza è il Prezzo).

Il protocollo mira a rigenerare l’area verde di via Palinuro, creando un ambiente accogliente e sicuro, promuovere percorsi di educazione ambientale legati anche all’orto didattico, a valorizzare la partecipazione attiva di cittadini e famiglie ed a diffondere una cultura della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

L’Assessore Pietro Alongi

“Il Parco Giochi Inclusivo di Mondello rappresenta un modello concreto di rigenerazione urbana e di attenzione all’ambiente, dove lo spazio pubblico diventa occasione di socialità, educazione e crescita per i più piccoli e per le famiglie. Come Amministrazione abbiamo creduto sin da subito in questo progetto perché unisce inclusione sociale, sostenibilità e valorizzazione del verde urbano: elementi fondamentali per costruire una città più accogliente e vivibile”, dichiara l’Assessore alle Politiche Ambientali Pietro Alongi.

Il consigliere comunale Catia Meli

“Questo progetto è nato da un’idea che ho fortemente voluto portare avanti per garantire a tutti i bambini il diritto al gioco, senza esclusioni. Vedere oggi il parco inclusivo di Mondello diventare realtà significa offrire alla città un luogo di aggregazione e crescita, dove la diversità diventa una ricchezza”, dichiara il Consigliere comunale Catia Meli.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla rigenerazione urbana di Palermo e al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. Già dall’apertura del nostro nuovo punto vendita lo scorso anno, Palermo e i palermitani ci hanno accolto con calore e affetto e, con questo progetto, desideriamo offrire un’azione concreta di restituzione, capace di avere un impatto positivo su famiglie, bambini e cittadini tutti”, afferma Federica Barberis Direttore Vendite di Mondo Convenienza.

La Preside dell’Istituto Borgese

“L’inaugurazione del Parco Inclusivo di via Palinuro rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità scolastica: un luogo accessibile a tutti, capace di coniugare inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Questo spazio costituisce un segnale importante di attenzione al diritto di ogni bambino e di ogni cittadino a fruire di luoghi pubblici realmente accessibili, sicuri e privi di barriere, un punto di riferimento educativo e di cittadinanza attiva che mira al rispetto delle persone e dell’ambiente”, dichiara la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Borgese Anna Maria Caruana

Un parco che guarda al futuro

Il Parco Giochi Inclusivo di Mondello sarà sempre fruibile, senza limiti di orario, diventando un luogo di aggregazione e coesione sociale per bambini e famiglie, ma anche per l’intera comunità palermitana.

In questi giorni saranno completati i lavori di messa in opera ed allestimento mentre l’inaugurazione avverrà il 20 settembre prossimo alle ore 11 alla presenza della cittadinanza e della stampa.