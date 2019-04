Un utile servizio per i turisti

Un’applicazione per cellulari che aiuterà i turisti ad orientarsi tra le innumerevoli attrazioni e bellezze non solo dell’Itinerario Unesco Arabo-normanno. Per venire incontro alle esigenze dei turisti e per valorizzare l’esperienza di viaggio, in termini di informazioni e di conoscenza del territorio, Confcommercio Palermo, grazie alla joint venture con la società Informamuse, ha realizzato “MetropolitanPass” – Palermo.

Si tratta di una app che permetterà all’utente di esplorare Palermo e la sua area metropolitana in maniera semplice e innovativa. L’obiettivo è quello di “fare sistema” con gli “attori del turismo”. La “MetropolitanPass” – Palermo, che ha ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, del Comune di Palermo, del Comune di Monreale, del Comune di Cefalù, della Fondazione Unesco, di Palermo arabo normanna, di Gesap, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, di Federalberghi.

L’applicazione sarà presentata lunedì 15 aprile, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo delle Aquile, alla quale parteciperanno il sindaco Leoluca Orlando, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, il vice presidente vicario di Confcommercio Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo, il sindaco di Monreale Piero Capizzi, il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, i vertici di Informamuse, Antonella Santangelo, direttore generale, e Marco Di Marco, responsabile marketing, e il presidente della Gesap Tullio Giuffrè.