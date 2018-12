Trasportava marijuana nascosta in pollo allo spiedo, ubriaco è finito con l’auto cappottata nella litoranea che da Santa Flavia porta ad Aspra nel palermitano. La polizia di Stato ha arrestato C.G. di 39 anni originario di Gela ma domiciliato a Santa Flavia accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di guida in stato di ebbrezza.

Lunedì sera un poliziotto ha soccorso un automobilista che si era ribaltato con la sua Lancia Y. L’uomo era ubriaco. L’agente di polizia ha chiamato i colleghi e i sanitari del 118.

Nel corso dei soccorsi l’uomo ha cercato di recuperare qualcosa in auto. Dentro il pollo confezionato era nascosta la droga.

I poliziotti, insospettiti da tale atteggiamento, non appena il veicolo è stato posto sulle quattro ruote, hanno immediatamente proceduto all’accurata ispezione dell’abitacolo, svelando così le ragioni di tanta inquietudine da parte del suo proprietario: sulla pedaliera era occultato, infatti, un involucro in cellophane contenente marijuana; da un più attento ed approfondito controllo un’altra singolare scoperta, ovvero un ulteriore involucro in cellophane contenente quattro buste di marijuana alle quali C.G. aveva trovato un insolito nascondiglio: l’interno di un pollo allo spiedo riposto in una vaschetta di plastica rigida.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno inoltre provveduto ad effettuare nei suoi riguardi l’alcoltest, il cui esito ha restituito un valore alcolemico superiore a quello consentito dalla legge; pertanto si è provveduto anche a denunciare C.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente e sequestro amministrativo della sua autovettura.

La droga rinvenuta, in totale circa 70 grammi, è stata posta sotto sequestro.

L’arresto in sede di giudizio è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato una condanna ad un anno di reclusione, pena sospesa.