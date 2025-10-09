La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne palermitano ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I Falchi della Squadra Mobile hanno sottoposto a controllo un giovane mentre era in transito, in via Perpignano, a bordo di uno scooter.

Nel corso dell’accertamento il giovane, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ben 20 dosi, di cocaina, occultati, dentro un involucro di gomma, all’interno degli slip.

La perquisizione è stata estesa al luogo di dimora dell’interessato e ha consentito di rinvenire, all’interno di un vano in uso esclusivo al predetto indagato, un secondo involucro, che presentava medesime caratteristiche di confezionamento di quello già posto in sequestro, contenente altre 5 dosi di cocaina, dal peso di 1,7 grammi.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.