Si preannuncia un fine settimana all’insegna della magia e della festa ad Altavilla Milicia. La Pro Loco Altavilla Milicia APS, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato una ricca tre giorni di eventi per celebrare l’arrivo delle festività natalizie: il 12, 13 e 14 dicembre 2025

​L’iniziativa è pensata per coinvolgere l’intera comunità, offrendo momenti di svago, tradizione e musica, trasformando il cuore del paese in un vero e proprio villaggio natalizio.





Un’apertura a ritmo di Blues

​L’inaugurazione dell’evento sarà affidata a un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica: lo spettacolo itinerante della Blues Stars Street Band. La vibrante energia e il ritmo incalzante della band daranno il via ufficiale alla manifestazione, animando le vie del paese con note coinvolgenti e un’atmosfera da festa.





Il Villaggio del Natale e il Mercatino Artigianale

​Il programma è stato studiato per regalare gioia a tutte le età. Il momento più atteso dai bambini sarà senza dubbio l’apertura della Casa di Babbo Natale, un luogo incantato dove i più piccoli potranno consegnare le loro letterine e incontrare il “vecchio con la barba bianca” per una foto ricordo.

​Parallelamente, gli adulti avranno l’occasione di passeggiare tra le bancarelle del Mercatino Artigianale, un’occasione perfetta per scovare regali unici, originali e fatti a mano, sostenendo l’artigianato locale.





Attività ricreative e tanto divertimento

​Non mancheranno, inoltre:

​Attività ricreative e aperitivi a cura delle associazioni locali, che garantiranno un momento conviviale per tutti i partecipanti.

​Intrattenimento e giochi dedicati specificamente ai bambini, per rendere il loro pomeriggio indimenticabile.

​Tanto divertimento e spirito natalizio che faranno da filo conduttore per l’intero weekend.

​La Pro Loco Altavilla Milicia APS e il Comune invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa festa che rappresenta un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio in un periodo così speciale.

​L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 dicembre 2025 ad Altavilla Milicia per iniziare insieme, tra musica e magia, il conto alla rovescia per il Natale.

Luogo: Altavilla milicia , Via Aldo moro, ALTAVILLA MILICIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

