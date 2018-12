L'iniziativa del Rotary e del Lions

Anche quest’anno i club service della città propongono “Natale a Palermo” la rassegna di dieci concerti nelle chiese. Promuove il Rotary Club Palermo Est, si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, e le associazioni Volo, Zonta Palermo Triscele e I.D.E.A. hub, Ande, con il contributo della “Settimana delle Culture”, e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana, e la direzione artistica di Gaetano Colajanni.

La decima edizione della rassegna Natale a Palermo si aprirà come è tradizione a Santo Stefano, mercoledì (26 dicembre) alle 18,30 nella chiesa del Gesù di Casa Professa dove si esibirà la Symphonic Band “Giacomo Candela”, diretta da Nicolò Scavone e nata dentro un ensemble orchestrale dalla storia ultracentenaria, come è questo, fondato nel 1908 a Buseto Palizzolo; solista al piano Franco Foderà.

Sarà un vero giro del mondo attraverso i brani dei diversi Paesi: una scorribanda nelle musiche di Gershwin, Schwarz, Wittrock, Konagaya, Cesarini, Smith, Sparke, Lecuona, Balmages, Iwai e Respighi.

L’associazione musicale “Giacomo Candela” ha partecipato al “Giubileo delle bande e degli artisti di strada” nel 2000 a Roma in piazza San Pietro, alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II; è partita per Buenos Aires e a La Plata. Dal 2006 è diretta da Nicolò Scavone, insieme al quale l’associazione ha investito sulla crescita di tutti gli organi dell’associazione: musicisti, insegnanti e amministratori.

Nelle scorse settimane a Buseto, Salvatore Tralongo, Fulvio Creux o Andrea Loss hanno tenuto di direzione per banda, altre masterclass sono giunte da Marco Braito, dal trombettista Corrado Giuffredi o dal clarinettista dell’orchestra della Svizzera italiana.

La Symphonic Band “Giacomo Candela” ha già ottenuto molti premi e riconoscimenti in manifestazioni nazionali.

PROGRAMMA

Otto M. Schwarz – Around the world in 80 days –

Luciano Feliciani – Busith Gustav Holst First Suite in Eb –

Carl Wittrock – Tignale

George Gershwin – Rhapsody in Blue (piano solista: Franco Foderà)

Franco Foderà

Leroy Anderson – Sleigh Ride

Franco Cesarini – Images of a city –

PROSSIMO CONCERTO. Giovedì 27 dicembre ci si sposta alle 19 nella bellissima chiesa della Pietà alla Kalsa per il ritorno di un ensemble habitué come il Coro Incontrovoce dell’Accademia Corale Henri Farge diretto da Fabio Faia; musiche del pianista Vito Mandina, Miskinis, Gjielo, Fauré, Bach, Whitacre e Saint Saëns; accompagnano dei testi recitati da Giuseppe Mongiovì.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, “Volo”, “Fanaleartearchitettura”, la Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha inserito la rassegna in Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.