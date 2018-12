quarto appuntamento della rassegna musicale

Quarto appuntamento per “Natale a Palermo” la rassegna di dieci concerti nelle chiese, organizzata dai club service Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist. Cartellone che quest’anno festeggia il decennale e propone appuntamenti in palazzi, chiese, oratori, pescati dall’immenso patrimonio palermitano.

Probabilmente è la chiesa più amata di Palermo, di certo la più attesa: domani sera (sabato 29 dicembre) sarà la Concezione nel cuore del mercato del Capo ad aprirsi ai concerti di Natale a Palermo. Alle 19 salirà sul palco il Trio Giubila, ovvero la seconda viola dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Salvatore Giuliano, il primo clarinetto dell’Accademia Musicale Siciliana Giovanni La Mattina e la concertista ricercata Adriana Biondolillo al pianoforte. Il Trio è pronto a proporre un percorso musicale che spazia dal ritmo elegante dei Valzer di Shostakovich al sincopato ed energico delle “Stagioni” di Piazzolla, senza tralasciare le atmosfere sognanti della “Berceuse” di Bridge, fino all’andamento vivace della “Tarantella” di Gillet per chiudere con il fraseggio raffinato e impetuoso del “Tango” di Galliano. Ingresso libero.

PROGRAMMA

D. Shostakovich – Four Waltzs

A. Piazzolla – Primavera portena | Otono porteno

F. Bridge – Berceuse – Serenata

E. Gillet – Tarantella

A. Piazzolla – Oblivion

J. Johow – Nani tango canon

R. Galliano – Tango pour Claude

Trio Giubila

Il Trio Giubila è nato nel 2002 per mettere a frutto l’esperienza artistica dei tre singoli componenti e proporre al pubblico un repertorio cameristico di grande interesse ma ancora poco noto, nonostante vi figurino opere di Mozart, Schumann, Bruch. Nel 2003 ha vinto il primo premio assoluto “Musica da camera” al Concorso nazionale “Benedetto Albanese” e nel 2004 il 2° premio al Concorso nazionale A.M.A Calabria nella sez. Musica da camera e nella sez. Musica contemporanea

PROSSIMO CONCERTO. Domenica 30 dicembre, alle 19, nella chiesa Chiesa di San Nicolò da Tolentino, la giovane orchestra di Fiati “La Nuova Generazione” dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”. Dirige Giovanni La Mattina. Dopo questo concerto la rassegna farà una pausa per capodanno e riprenderà il 2 gennaio a San Francesco di Paola con il coro Sancte Joseph.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Di Natale a Palermo è promotore il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono gli altri club service, Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, e le associazioni Volo, Zonta Palermo Triscele e I.D.E.A. hub, Ande; con il contributo della “Settimana delle Culture”, e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. In collaborazione con le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha inserito la rassegna in Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Direzione artistica di Gaetano Colajanni

I siti

1. Chiesa del Gesù | Casa Professa

2. Chiesa di Santa Maria della Pietà

3. Chiesa della Catena

4. Chiesa della Concezione al Capo

5. Chiesa di San Nicolò da Tolentino

6. Chiesa di S. Francesco di Paola

7. Chiesa di Santa Maria La Nova

8. Chiesa di Sant’Orsola

9. Chiesa del Carmine Maggiore

10. Chiesa di San Domenico

IL PROGRAMMA | X edizione Natale a Palermo

Sabato 29 dicembre – ore 19

Chiesa della Concezione al Capo | via Porta Carini

Trio “Giubila”

Salvatore Giuliano (viola) – Giovanni La Mattina (clarinetto) – Adriana Biondolillo (pianoforte)

Musiche: Telemann – Nardini – Bloch – Bridge – Gillet – Shostakovich – Johow – Piazzolla – Gialliano

——————–.——————–

Domenica 30 dicembre – ore 19

Chiesa di San Nicolò da Tolentino | via Maqueda

Orchestra di Fiati “La Nuova Generazione” dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Giovanni La Mattina – direttore

Musiche: F. Schubert – J. De Haan – R. Jager – A. Waignein – L. Bernstein – N. Ortolano

——————-.——————–

Mercoledì 2 gennaio – ore 19,30

Chiesa di San Francesco di Paola – piazza San Francesco di Paola

Coro “Sancte Joseph”

Mauro Visconti – direttore

Pietro Bagnasco – pianoforte/organo

Musiche: V. Miserachs – I. Sgarlata – C. Mawby – F. Couperin – C. Saint-Saens – F. Gruber –

M. Visconti – N. Buogo – I. Berlin

——————–.——————–

Giovedì 3 gennaio ore 19

Chiesa di Santa Maria La Nova | piazza San Giacomo La Marina

Giacomo Tantillo “Water trumpet” quartetto

Giacomo Tantillo (tromba) – Angelo Leonforte ( pianoforte) – Giovanni Villafranca (contrabbasso)

Paolo Vicari (batteria)

——————–.——————–

Venerdì 4 gennaio – ore 19

Chiesa di Sant’Orsola – via Maqueda

Duo Wada-Tani

Chiemi Wada – flauto dolce e voce

Licia Tani – spinetta

Musiche: F.M. Veracini – G. Sammartini

——————–.——————–

Sabato 5 gennaio – ore 19

Chiesa del Carmine Maggiore – piazza Carmine

“Sicily Ensemble”

Giovanna Mirione – pianoforte

Giuseppe Adamo – chitarra

Ruth Gonzales – viola

Antonella Scalia – violino

Alberto Fiorentino – contrabbasso

Daniele Collura – fisarmonica

Francesca Fundarò – violoncello

Nicoletta Bellotti – cantante

Franco Foderà – direttore

——————–.——————–

Domenica 6 gennaio – ore 19

Chiesa di San Domenico – piazza San Domenico.

Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana

Gaetano Colajanni – direttore

Letizia Colajanni – soprano

Leonardo Alaimo – tenore

Arie liriche, melodie italiane e repertorio classico napoletano