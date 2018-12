Indaga la polizia

Un uomo a Bagheria si è tolto la vita con un colpo di fucile che deteneva regolarmente in casa. E’ successo questa mattina in via Petralese non distante da piazza Anime Sante.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Per lui non c’è stato nulla da fare. I parenti hanno chiamato la polizia. Nell’abitazione è intervenuta anche la scientifica per accertare cosa sia successo e cercare di comprendere se si sia trattato davvero di suicidio.

Le indagini sono in corso ma sembra ormai chiaro che l’uomo di 84 anni avrebbe messo fine alla sua vita.