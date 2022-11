Più soldi ai dipendenti oltre lo stipendio

Il Natale per circa 350 operatori della Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Palermo, è arrivato in anticipo. Grazie a tre progetti approvati dall’amministratore unico Girolamo Caruso, dal dirigente dell’area staff e sottoscritto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, percepiranno per tre mesi oltre lo stipendio a testa un bel gruzzoletto, circa 3.500 euro lordi.

C’è il progetto premio presenza, il progetto domenicale e quello premio natalizio. In buona sostanza visto che il personale e ridotto e mancherebbero in organico 300 operai, sarebbe pronto anche il concorso per assumerli, si investe circa un milione di euro in incentivi agli operai per garantire la pulizia della città.

Gli operai si impegnano a non prendere permessi, a lavorare anche il sabato e la domenica e sotto le festività.

Premio presenza

“Scopo del premio presenza – si legge nel progetto – è quello di motivare ancora di più i lavoratori che già da mesi sopperiscono alla mancanza di una dotazione organica non più idonea alle esigenze organizzative del servizio, nella consapevolezza reciproca che questa è l’unica strada percorribile, legata anche all’impegno dell’azienda a fornire mezzi e attrezzature idonee che spesso mancano, per garantire le prestazioni previste dal contratto di servizio e svolgere adeguatamente il servizio pubblico essenziale assegnato dal Comune di Palermo mantenendo, l’integrità aziendale”.

Un accordo che ha l’obiettivo di ridurre l’assenza al lavoro nel periodo di riferimento ed incrementare la presenza effettuando un confronto con le percentuali di assenza dello stesso periodo pre covid dal 31 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020.

Ecco quanto percepiranno in più oltre lo stipendio

Per il premio presenza i lavoratori della raccolta indifferenziata prenderanno a testa 1.450 euro lordi.

Quelli della differenziata 800 euro lordi. Per il premio domenicale il dipendente percepirà il 100% della retribuzione individuale oraria lorda per ciascuna domenica lavorata, con l’eventuale differenza notturna per i lavoratori assegnati a tale turno di lavoro. “Una premialità – si legge nel progetto – che si sommano alle previste indennità contrattuali già in corso”.

L’ultimo progetto è quello natalizio. Se gli operai lavoreranno due festivi percepiranno 250 euro lordi. Se lavoreranno 4 festivi 400 euro lordi.