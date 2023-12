Gli eventi

Anche a Casteldaccia al via ai preparativi per la celebrazione più attesa dell’anno. Dalla degustazione enogastronomica ai live show, il comune palermitano, organizza due giornate piene di attività rivolte ai giovani. “Aspettando il Natale insieme”, giorno 21 e 22 dicembre, a piazza Matrice dalle ore 16, sarà possibile partecipare a giochi, spettacoli e live show pensati per bambini: una decina di attività promosse dall’assessorato alle politiche giovani di Casteldaccia, dall’assessorato regionale dipartimento turismo, sport e spettacolo e dall’associazione “Dahlia” Odv.

“Per noi dell’associazione Dahlia Odv la mission è sempre stata la stessa, lavorare a testa bassa per le fasce più deboli e soprattutto per giovani e bambini” – ha dichiarato Linda Nuccio, rappresentante legale dell’associazione-.

Piazza Matrice ospiterà numerose attività per bambini, ecco il programma:

Pop corn e zucchero filato

casa di babbo natale

mascotte a tema

spettacolo con uomo nel pallone

gonfiabili

live show di “Elsa anna e Olaf” by Frozen con sparaneve

live show dei supereroi

“Fra le nostre priorità ci sono soprattutto i giovani. Dobbiamo impegnarci affinché i giovani tornino a relazionarsi con gli altri: il lavoro, le interazioni interpersonali e l’essere solidali sono principi cardini di una società sana” – ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili – “ringraziamo l’associazione Dhalia per l’impegno profuso per la nostra comunità”.

Anche il primo cittadino di Casteldaccia è intervenuto sulla vicenda: “quello di puntare sui prodotti enogastronomici della zona è uno dei punti centrali del nostro programma, quando si parla di incentivare il territorio e tutte quelle che sono le sue specialità. D’altronde, pochi giorni fa abbiamo organizzato un evento alle Cantine Duca di Salaparuta a testimonianza di ciò” – conclude – “ringrazio per il patrocinio, l’assessorato al turismo e spettacolo e invito tutti a questa splendida manifestazione”.





Mercatini dell’artigianato 2023

E’ intenzione del Comune di Casteldaccia dare avvio anche ai mercatini dell’artigianato 2023. Alcuni giorni fa, è stata trasmessa, anche tramite nota pubblicata sui canali social, un modulo rivolto ai cittadini per candidarsi. “Il Comune di Casteldaccia ha intenzione di organizzare, dal 20 al 22 dicembre, i mercatini dell’artigianato 2023” – scrivono sui canali social – “gli interessati dovranno inviare una richiesta entro le 12 del 18 dicembre, utilizzando il modulo allegato da consegnare all’ufficio protocollo o da inviare via PEC all’indirizzo scritto nel modulo”.

Il presepe vivente

Per quest’anno la nuova iniziativa: la prima edizione del presepe vivente. Il Natale 2023 a Casteldaccia promuove nuovissime iniziative, quest’ultima voluta e organizzata dall’associazione “spazio giovane Casteldaccia”. Giorno 22 e 23 dicembre, dalle 17.30 alle 23.30, presso piazzale Ungheria, si svolgerà l’evento aperto a tutta la cittadinanza.

