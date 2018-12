le informazioni utili

Tempo di festività, al via la maxi isola pedonale in pieno centro a Palermo.

Dalle 14 di oggi e fino al 6 gennaio via Ruggero Settimo è vietata a tutti i mezzi a motore 24 ore su 24.

Un ampio tratto di percorso, da piazza Castelnuovo fino ai Quattro Canti, sarà interdetto alle auto così che cittadini e turisti potranno tranquillamente passeggiare e fare shopping.

Chiuso alle auto anche corso Vittorio Emanuele, che verrà pedonalizzato nei fine settimana nel tratto fra via Roma e i Quattro Canti. Dalle 15,30 di sabato alle 7 del lunedì e dalle 10 alle 22,30 in tutti gli altri giorni festivi.

Nei giorni feriali invece, ci sarà la carreggiata ristretta con una sola corsia centrale per le autovetture. Nel Cassaro basso invece la pedonalizzazione sarà valida dalle 15,30 di sabato alle 7 del 27 dicembre e dalle 15,30 di sabato prossimo alle 7 del 2 gennaio.