Sono state definite nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, le misure di sicurezza idonee a garantire il Natale sicuro.

I servizi saranno garantiti dagli equipaggi delle volanti e dai motociclisti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, da pattuglie appiedate e da agenti in “borghese” della squadra mobile e della Digos, dispiegati lungo le principali arterie cittadine, nonché lungo gli assi viari autostradali più importanti.

Il dispositivo di “prossimità” è stato rafforzato attraverso un potenziato impiego dei poliziotti di quartiere lungo le principali vie del centro cittadino. Pattuglie del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato percorreranno i parchi e le principali aree verdi del capoluogo.

A vigilare sulla sicurezza degli obiettivi sensibili in città anche le unità operative di primo Intervento, istituite con compiti di prevenzione antiterroristica. Tra gli obiettivi prioritari perseguiti figurano la prevenzione e la repressione di furti con strappo, borseggi e la vendita di merce contraffatta.

Tra gli interventi prioritari va menzionato, altresì, quello della prevenzione degli incidenti causati da un uso improprio dei “botti” di fine anno e della repressione del commercio di artifizi di genere vietato. Allo scopo, sono stati previsti capillari servizi di controllo, in particolare, nei mercati storici rionali, nonché accessi ispettivi in esercizi pubblici di specifica vendita, volti a favorire la lecita commercializzazione e il corretto uso degli articoli pirotecnici.

Anche sul fronte dei furti in appartamento – come già di recente, positivamente sperimentato per altri reati predatori, quali le rapine alle farmacie. Sul fronte della sicurezza stradale saranno numerose le pattuglie impegnate sulle principali arterie stradali ed autostradali.

Il dispositivo di sicurezza verrà implementato anche per ciò che concerne la frontiera aerea e quella marittima cittadine, pattugliate in occasione di arrivi e partenze di natanti, aeromobili e convogli ferroviari, con un nutrito presidio di sicurezza che si occuperà anche di tener d’occhio sale d’aspetto e depositi in ambito di stazioni e metropolitane.

Sempre in chiave antiterroristica, l’accesso veicolare alle strade del centro cittadino, già pedonalizzate, verrà protetto, come già da tempo avviene, da dissuasori.

Questa ed altre particolari misure di sicurezza saranno adottate anche in occasione del concerto di fine anno nelle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo: l’area sarà appositamente delimitata e tutti i varchi di ingresso saranno presidiati da personale delle Forze dell’Ordine, munito di metal detector allo scopo di precludere l’accesso nelle aree dedicate all’evento di oggetti potenzialmente offensivi e, per tutta la durata dell’evento sarà disposto, con ordinanza del Comune di Palermo, il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e bevande in bottiglie di vetro, anche al fine di prevenire atti di intemperanza.