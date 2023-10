Alla Libreria del Mare

Nelle sale dedicate alle mostre e alle presentazioni di libri presso la Libreria del Mare di Palermo, in via Cal 50, da sabato 23 settembre e fino al 12 ottobre è in mostra un’esposizione di fotografie subacquee di Diego Leandro Genna.

Una selezione di immagini catturate in giro per il globo che cerca di testimoniare e raccontare alcuni straordinari aspetti della vita negli oceani e che si collega ai contenuti dell’esordio letterario dello stesso autore, NATURA CORTA (Agenzia X, Maggio 2022).

Il libro, infatti, si compone di quindici brevi storie sulle stranezze e le particolarità della Natura. I singoli racconti si potrebbero considerare come tanti piccoli quadretti (nature morte, appunto), o come un album di bizzarre fotografie naturalistiche. I contenuti del libro e della mostra si intersecano e intrecciano e le due forme espressive si arricchiscono a vicenda. Per questi motivi la scelta del titolo della mostra: Natura corta, Scatti e Storie.

Una ventina le opere esposte a testimonianza di un mondo sommerso ricco di meraviglie, di profonde diversità e fragili equilibri.

L’esposizione, visitabile gratuitamente, si concluderà con un incontro con l’autore alle 18 di giovedì 12 ottobre, con letture di brani del libro, racconti di viaggio e aneddoti legati alle opere esposte.