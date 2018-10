per l'occasione liberati alcuni rapaci

Nonostante il tempo incerto il Monte Catalfano Day è stato un successo. Non solo per le numerose famiglie che hanno partecipato alle varie attività che il ricco programma ha previsto ma anche perché ha messo insieme diverse associazioni che agiscono sul territorio sui temi dell’ambiente.

La manifestazione “Monte Catalfano Day”, è stata organizzata dal WWF Sicilia Nord Occidentale, con la collaborazione della Lipu Bagheria e della Proloco di Aspra e patrocinata dal Comune di Bagheria.

Tra gli appuntamenti più attesi, soprattutto dai più piccoli, la liberazione di alcuni piccoli rapaci che erano stati salvati dal Centro di recupero fauna selvatica Lipu di Ficuzza. Alcuni Gheppi hanno ripreso a volare liberi lanciati nell’aria dai bambini.

Molti i visitatori che hanno partecipato anche alle viarie escursioni alla scoperta della macchia mediterranea e degli ambienti rupestri di Monte Catalfano, delle orchidee selvatiche e dei zubbi, le grotte naturali del monte.

All’evento sono intervenuti il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, l’assessore Fabio Atanasio, il presidente del Consiglio comunale Marco Maggiore, il presidente del WWF Sicilia Nord Occidentale, Pietro Ciulla ed i rappresentanti di tutte le associazioni coinvolte che l’amministrazione ringrazia: Lipu Bagheria, Gruppo Boy Scout Agesci Bagheria1, gli Amici Di Mafema, GRE – Gruppi Ricerca Ecologica, l’associazione nazionale dei Rangers d’Italia Palermo, ProLoco Aspra, l’associazione Natura e Cultura “Arco Azzurro”, Naturando Sicilia, l’associazione Pro Infanzia Margherita Visconti, l’Isspe Istituto siciliano studi politici ed economici, Centro recupero Fauna selvatica Lipu Ficuzza, palestra Crossfit Bagheria, polisportiva Levante Bagheria, Vidya Marga Yoga e Discipline Olistiche Bagheria e lo Yoga Studio Bagheria, Consulta giovanile di Bagheria, Laboratorio IDV Ambiente Regione Sicilia, Nour Ama e cambia il mondo, CulturaLab.

Durante l’evento si sono svolte anche le guide organizzate dall’associazione Naturando Sicilia, che insieme ad altra associazioni, aveva partecipato all’avviso per i progetti di “Democrazia partecipata” ed ottenuto un finanziamento per la realizzazione dei progetti. Quello di ieri è stato il primo di 6 appuntamenti che vedranno l’associazione, con il patrocinio del Comune, organizzare visite trekking, escursioni, in notturna e diurna, lungo il polmone verde della città. Su questo torneremo con un comunicato più dettagliato.