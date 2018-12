Il natante è affondato

Una imbarcazione da diporto è andata in fiamme tra Trappeto e Balestrate. Le fiamme hanno avvolto il natante che è affondato. Tutto è successo in pochi minuti.

Nell’imbarcazione trainata che doveva arrivare ai cantieri navali di Trapani a causa di un corto circuito è divampato un incendio. Le fiamme si sono propagate immediatamente.

Dalla riva si vedeva una palla di fuoco in mare. Pochi minuti e le fiamme hanno avvolto l’intera imbarcazione che poco dopo è affondata. Per fortuna in quel momento sulla barca non c’era nessuno. Nessun danno all’imbarcazione che stava trainando il natante in fiamme.

Adesso gli uomini della Capitaneria di Porto stanno valutando se tutto era in regola e se quel trasporto era stato autorizzato.