La nave dell’Innovazione è arrivata a Palermo ed è toccato all’assessore Fabrizio Ferrandelli portare sulla grande imbarcazione da crociera l’esperienza della città nel settore.

Partita il 15 settembre

“Oggi ho portato l’esperienza del lavoro che l’amministrazione comunale sta promuovendo a Palermo all’interno di “Innovation Ship”, l’evento itinerante a bordo della nave di crociera MSC, dedicato all’innovazione nel Mediterraneo e organizzato da “Factory Accademia”, insieme a “EY – Ernst & Young”, con la collaborazione di “Harmonic Innovation Group”, che ha l’obiettivo di mettere a sistema e fare incontrare i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione, nazionale e internazionale, dalle start up alle PMI, dagli investitori alle istituzioni, dalle università ai centri di ricerca, per condividere esperienze e best practice nei rispettivi settori” dice l’assessore all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli.

L’iniziativa ha preso il via da Civitavecchia lo scorso 15 settembre, per proseguire poi per Genova, Marsiglia, Barcellona, Ibiza e Cagliari e fare rientro al porto di partenza.

Palermo scala le classifiche

“Palermo – continua Ferrandelli – sta scalando le classifiche mondiali e nazionali, è al 22 posto delle città nel mondo per “nomadismo digitale” (unica città in italia) e ha scalato nell’ultimo anno 20 posizioni nel campo del digitale tra le città italiane, con un incremento più veloce del resto del paese e una crescita del 7% dell’occupazione, 3 volte migliore di quella delle altre città.

Nell’ultimo anno stiamo spendendo 34 mln di euro tra fondi PNRR e PON Metro, tutti nel campo del digitale, ed è in corso di realizzazione un Hub Innovation nel capannone Tre Navate dei Cantieri Culturali della Zisa, finanziato grazie alla vincita del progetto regionale “Connessioni”.

Inoltre, a maggio scorso abbiamo aperto lo sportello del progetto “Rete” di Invitalia per finanziare e guidare i giovani nelle loro idee di impresa, proprio a supporto delle Start up.

Infine – conclude l’assessore – l’imminente lancio del Forum dell’innovazione offre un imprescindibile strumento di partecipazione orizzontale tra gli attori del settore e l’amministrazione comunale, al fine di condividere politiche pubbliche efficaci”.