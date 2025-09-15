Mercoledì 17 settembre, alle ore 10.30, la Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11 – 2° piano) ospita un incontro aperto a tutte le imprese siciliane per presentare gli Avvisi regionali a sostegno dell’innovazione digitale nelle imprese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di chiarire i contenuti dei bandi, spiegarne le modalità di accesso e fornire strumenti utili per sfruttare al meglio le risorse messe in campo dalla Regione Siciliana.

“L’innovazione digitale è ormai una leva quotidiana per la crescita delle imprese – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese – ed è nostro compito mettere in contatto le aziende con le istituzioni, affinché possano cogliere le opportunità offerte dagli strumenti di sostegno varati dal governo regionale”.

Un momento di confronto per le imprese

All’incontro prenderanno parte protagonisti delle istituzioni e del mondo economico regionale: Alessandro Albanese, Presidente CCIAA Palermo-Enna; Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive; Iolanda Riolo, presidente Irfis FinSicilia; Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo; Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti; Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Attività produttive della Regione Siciliana; Paola Loredana Bruno, consigliere e coordinatore del gruppo di studio sulla finanza agevolata dell’Ordine dei commercialisti e Giulio Guagliano, direttore generale di Irfis FinSicilia.

L’appuntamento è pensato per offrire alle imprese un momento di confronto diretto con i rappresentanti istituzionali e per chiarire ogni dubbio operativo e tecnico sui nuovi bandi regionali.

“Le aziende siciliane hanno oggi un’occasione importante per fare un salto di qualità grazie alla digitalizzazione – ha sottolineato Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio – il nostro impegno è valorizzare le potenzialità dell’imprenditoria locale e facilitarne l’accesso ai finanziamenti”.

L’incontro si preannuncia come un momento chiave per tutte le realtà imprenditoriali del territorio che intendono innovare, crescere e rendersi più competitive attraverso la trasformazione digitale.

Luogo: Camera di Commercio Palermo Enna, Via Emerico Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 10:30

Artista: Camera di Commercio Palermo Enna

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.