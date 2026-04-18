Presentata al Coni la seconda edizione del progetto Fiv e Unicredit

Si è svolta presso il Salone d’Onore del Coni la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Navigare Insieme: l’Italia senza barriere”, il progetto della Federazione Italiana Vela realizzato con il supporto di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica. L’iniziativa nasce per promuovere la vela come sport inclusivo e accessibile, attraverso un programma di attività su tutto il territorio nazionale. Navigare insieme mette al centro la collaborazione tra circoli velici, istituti scolastici, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di abbattere le barriere e favorire la partecipazione delle persone con disabilità. Le attività prevedono momenti in mare e a terra, affiancati da formazione, divulgazione e confronto con le comunità locali. La vela diventa così uno strumento educativo, capace di sviluppare autonomia, fiducia e collaborazione.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo e sociale, tra cui il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, Mario Luciano Crea Presidente V Commissione Consiliare Permanente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo Regione Lazio e un videomessaggio del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Dopo gli interventi del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e del Responsabile Territorial Development UniCredit Stefano Gallo, nel corso della mattinata sono intervenuti anche Fabio Colella, Consigliere FIV delegato al settore para sailing, l’atleta e ambassador FIV Alessandra Franchi e rappresentanti delle associazioni, quali Roberto Speziale, Presidente ANFFAS e Viviana Scannicchio Vice Presidente Associazione Italiana Sindrome X Fragile.

Gli ottimi risultati del 2025

Nel corso del 2025 il progetto ha registrato risultati significativi: 11 tappe su tutto il territorio nazionale, 461 partecipanti coinvolti, 10 istituti scolastici, 35 associazioni del terzo settore, +110% di crescita del tesseramento promozionale

Il progetto nel 2026

Forte dei risultati ottenuti, Navigare Insieme torna nel 2026 con un programma ancora più strutturato. Il calendario prevede tappe su tutto il territorio nazionale, dal lago di Bolsena fino a Napoli. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la rete dei circoli velici coinvolti e rafforzare il radicamento nei territori. Il progetto si configura sempre più come un percorso continuativo. Unisce attività sportive, formazione e momenti di confronto. Offre alle persone con disabilità un’opportunità concreta di avvicinarsi alla vela e proseguire nel tempo.

L’intervento di Stefano Gallo

“UniCredit sceglie la vela perché è uno sport che valorizza le differenze e insegna collaborazione, fiducia e responsabilità condivisa. La partnership con la FIV e il Para Sailing si inserisce in un impegno più ampio della Banca nello sport inclusivo, che comprende iniziative come l’America’s Cup, la Relay Marathon e progetti di sport per l’inclusione su tutto il territorio nazionale. Lo sport è per UniCredit un potente strumento di cambiamento culturale. La collaborazione con la Federazione Italiana Vela nasce proprio da questa visione condivisa. La FIV è un partner solido, competente, che da anni lavora per rendere la vela uno sport accessibile, sicuro e realmente inclusivo. Nel 2026 UniCredit consolida il progetto rendendolo più strutturato e capillare. Il progetto passa così da un’esperienza episodica a un percorso continuativo, capace di offrire alle persone con disabilità un orientamento concreto per proseguire l’attività sportiva e ai territori strumenti pratici per sviluppare modelli inclusivi replicabili. Il messaggio che UniCredit vuole lanciare è chiaro: l’inclusione funziona quando è misurabile, accessibile e costruita insieme alle comunità, con interventi strutturati e continui nel tempo”, ha dichiarato Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development UniCredit.

Le parole del presidente Ettorre

“Navigare Insieme rappresenta pienamente la visione della Federazione Italiana Vela: uno sport aperto a tutti, capace di abbattere barriere e creare opportunità reali. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti nella prima edizione, che hanno dimostrato quanto la vela possa essere uno strumento concreto di crescita personale, autonomia e inclusione. Il fatto che UniCredit abbia scelto di proseguire al nostro fianco per il secondo anno consecutivo conferma il valore di questo progetto, che ha già prodotto numeri significativi e un impatto reale sui territori. Con questa nuova edizione vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza, costruendo una rete sempre più solida tra circoli, istituti scolastici e associazioni, con un obiettivo chiaro: rendere la vela sempre più accessibile e offrire a ogni persona la possibilità di vivere il mare da protagonista”, ha dichiarato Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela.

L’intervento di Marco Giunio De Sanctis

Durante la giornata è così intervenuto il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis: “Il ruolo delle Federazioni sportive è fondamentale per l’avviamento e la promozione dello sport paralimpico nel nostro Paese. Attraverso il loro lavoro quotidiano, si costruiscono opportunità concrete di partecipazione, contribuendo ad ampliare sempre più la base di praticanti con disabilità. È essenziale che questo impegno sia inclusivo e aperto a tutti: non solo alle persone con disabilità riconosciute dal sistema paralimpico internazionale, ma a chiunque voglia avvicinarsi allo sport, perché lo sport deve essere davvero per tutti, senza barriere. In questo contesto, iniziative come ‘Navigare insieme: l’Italia senza barriere’ rappresentano un esempio virtuoso di come si possano abbattere ostacoli culturali e fisici, promuovendo inclusione e partecipazione attraverso la vela. Parallelamente, il Comitato Italiano Paralimpico è fortemente impegnato nel percorso volto a riportare la vela all’interno del programma dei Giochi Paralimpici estivi, convinti del grande valore sportivo e sociale di questa disciplina.”

Il progetto “Navigare Insieme: l’Italia senza barriere” si conferma così come una delle principali iniziative della Federazione Italiana Vela nel campo dell’inclusione. Un modello capace di unire sport, educazione e impatto sociale su scala nazionale.