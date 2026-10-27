Dopo la celebrazione, il mese scorso, del primo decennio di attività del Monk Jazz Club di Catania è entrata nel vivo l’annualità speciale ribattezzata dai soci dell’associazione Algos che gestisce il jazz club “10 Years Together”. A Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca nel cuore della città etnea, si è avviata la stagione autunnale-invernale che chiuderà in bellezza questo 2026 di grandi successi che conferma il Monk come il jazz club più importante della Sicilia orientale.





Con “Introducing Antonio Scannapieco”, il 30, alle 21.30, ed il 31 ottobre, alle 19 ed alle 21.30, comincia la stagione ad abbonamento del Monk Jazz Club: sul palco il concerto incentrato sul giovane trombettista salernitano (figlio del noto contrabbassista Tommaso), che suonerà con Geremia Pasquale al sassofono tenore, Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Angelo Gregorio alla batteria. Dino Rubino, direttore artistico del Monk: «Un quintetto di giovanissimi, che hanno fatto un album molto bello, uscito alla fine dell’anno scorso, e lo vengono a presentare al Monk».





La band presenterà “Introducing Antonio Scannapieco”, album uscito lo scorso dicembre che mette in dialogo hard bop, interplay moderno e scrittura originale. L’identità del gruppo nasce dalle molteplici influenze musicali che i suoi membri fondatori hanno assorbito nel corso degli anni attraverso ciò che amano ascoltare. Il suono che ne scaturisce affonda le radici nella tradizione hard bop degli anni ’60, con l’intento di ricreare quel carattere deciso e il dialogo tra sassofono tenore e tromba che hanno reso celebri i grandi quintetti di quell’epoca. Allo stesso tempo nelle composizioni è presente una direzione moderna, un approccio personale e contemporaneo che convive con il forte legame verso le origini del jazz.

Biglietto: € 27, prevendita nfo alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Artista: Antonio Scannapieco

Prezzo: 27.00

Info:

Nella stagione del decennale, con “Introducing Antonio Scannapieco”, il 30 ed il 31 ottobre comincia la stagione ad abbonamento del Monk Jazz Club di Catania: sul palco il concerto incentrato sul giovane trombettista salernitano che suonerà con Geremia Pasquale al sassofono tenore, Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Angelo Gregorio alla batteria. La band presenterà “Introducing Antonio Scannapieco”, album uscito lo scorso dicembre che mette in dialogo hard bop, interplay moderno e scrittura originale.

Link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/introducing-antonio-scannapieco-catania

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