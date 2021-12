A Casa Minutella, l'assessore annuncia lo stop al caro treni

Non ci sarà nessuno aumento delle tariffe del treno in Sicilia. Lo ha detto Marco Falcone, l’assessore regionale alle infrastrutture, ospite della puntata di Casa Minutella.

Falcone, “nessun aumento delle tariffe del treno in Sicilia”

“L’avrei voluto comunicare alla prossima riunione dell’Osservatorio ferroviario, quando il 21 dicembre ci incontreremo con il Comitato dei pendolari. Ma visto che ne stiamo parlando, ecco l’anticipazione: non ci sarà nessun aumento delle tariffe ferroviarie in Sicilia nel 2022″, ha detto Falcone.

Previste agevolazioni tariffarie per chi viaggia in treno

Per i viaggiatori della strada ferrata, invece, sono previste delle agevolazioni. “Sulla Trapani –Alcamo, ci sarà il 30 per cento di sconto sulla tariffa, pensato proprio per compensare i disagi causati dal blocco della via Milo. Tariffe scontate anche per chi viaggia da Modica a Caltanissetta, passando da Gela. Infine, il costo delle tariffe ferroviarie sarà abbattuto del 55 per cento per chi transita da Caltagirone verso Catania. Tariffe agevolate sono previste anche per chi viaggia tra Capaci e Palermo”.

Falcone, dunque, manda messaggi rassicuranti ai pendolari siciliani, ormai rassegnati a trovare sotto l’albero di Natale un pessimo regalo. Secondo il Comitato Pendolari Siciliani, infatti dal 1° gennaio 2022, sarebbe scattato un aumento del 10 per cento del costo di biglietti e degli abbonamenti. Il Comitato dei pendolari aveva contestato questa scelta. “Questo è il terzo aumento del costo dei titoli di viaggio –aveva sostenuto il Comitato -, pari al 27,5 per cento, che i pendolari e l’utenza si trovano a dover pagare, da quando è stato sottoscritto il Contratto di Servizio ponte del trasporto ferroviario 2015-2016 e il Contratto di Servizio decennale 2017-2026 ma il servizio e i treni km sono sempre gli stessi a parte gli investimenti dei fondi europei che la Regione ha utilizzato per rinnovare il parco rotabile con 21 nuovi treni “Pop” già circolanti nelle tratte ferroviarie”. Ma la dichiarazione dell’esponente della giunta regionale dovrebbe riportare un po’ di serenità.

Trasporti marittimi con le isole minori, si va verso la proroga

Falcone ha anche spiegato quali saranno le prossime mosse della regione in materia di collegamenti marittimi con le isole minori. Per l’assessore regionale gli attuali “servizi marittimi saranno prorogati, adeguandoci alle richieste che giungono dalle amministrazioni delle isole minori. Vogliamo anche predisporre un nuovo bando, ma c’è un fatto oggettivo: è un mercato che non ha mercato”.