I carabinieri salvano un gruppo di scout

Le colline attorno a Palermo sono imbiancate di neve. Anche su Montepellegrino la neve è caduta ed ha imbiancato la zona del santuario. In provincia di Palermo la neve è caduta ieri sera nella zona di Piana degli Albanesi e a San Martino delle Scale, ma anche Monte Cuccio è imbiancato. In serata ha nevicato a Caccamo, Polizzi Generosa, Alia, Marineo, Camporeale.

Disagi anche lungo le autostrade Palermo Catania nella zona di Scillato e Tremonzelli e nella Palermo Agrigento. Qui si circolano con le catene a bordo da Lercara Friddi. Nelle Madonie ci sono state nevicate a Petralia Soprana e Sottana. A piano Battaglia una spessa coltre di neve rende il paesaggio spettacolare.

Diversi incendi sulla Palermo Catania nei pressi di Buonfornello e Altavilla Milicia e Scillato e sulla Statale 186 nei pressi di Monreale. Diversi gli interventi della polizia stradale.

Vigili del fuoco in azione per togliere alcuni alberi dalla strada in contrada Milioto a Partinico e sulla strada provinciale 2. Diversi gli interventi dei pompieri anche sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, sempre nella zona di Partinico, particolarmente colpita dal maltempo.

Vigili del fuoco in azione anche a Mondello, per un albero finito in strada in viale Regina Elena, e a Palazzo Adriano, in via Messina. In azione i vigili del fuoco anche Trappeto, sulla strada statale 187 e a Ficarazzi.

I carabinieri stanno portando a valle un gruppo do boy scout che sono rimasti bloccati in un rifugio della Forestale in contrada Strasatto ad Altofonte. Sono 23 giovani che stanno per essere affidati ai genitori che li attendono in paese.