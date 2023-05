Pallavolo giovanile, alle finali under 18 le siciliane seconde nel girone

Due vittorie ed una sconfitta. Questo il bilancio per la New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva nel girone eliminatorio delle finali scudetto di pallavolo femminile Under 18 in corso di svolgimento a Vibo Valentia fino a domenica 28 maggio. Un risultato che non permette alla formazione allenata da Linda Troiano ed Louis Alvarez di superare la prima fase e di proseguire il percorso verso il tricolore.

Rimane la soddisfazione di aver raggiunto la fase finale dopo aver vinto il titolo regionale e soprattutto dopo ben 35 anni dall’ultima presenza di una squadra palermitana, la Polisportiva Futura.

Decisiva la sconfitta con l’Alsenese

Partenza sprint per il sestetto palermitano che nella prima giornata ha battuto in 3 set prima la Mastria Stella Azzurra Catanzaro (25-21; 25-16 e 25-14) e successivamente la Psa Matera Volley (25-17; 25-10; 25-21.

Decisiva, dunque, la sfida con le emiliane dell’Alsenese Pallavolo che avevano battuto le calabresi e le lucane sempre in 3 set ma con parziali ancora più alti.

L’Alsenese ha vinto i primi due set nettamente (a 7 ed a 11), per le palermitane buona terza frazione persa a 22.

Troiano “Orgogliosi di queste finali nazionali”

Linda Troiano, tecnico della New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva, racconta l’esperienza della squadra palermitana alle finali nazionali Under 18, la prima dopo 35 anni dai tempi della Polisportiva Futura.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato a questa finale nazionale! – sottolinea l’allenatrice – usciamo a testa alta contro una formazione costruita per competere fra le prime 4 per la vittoria dello scudetto. La differenza sostanziale le avversarie, l’hanno fatta dai 9 metri. Avevano due battitori spin che al servizio hanno collezionato una serie di punti che non ci hanno permesso di esprimerci, per questo motivo i parziali dei primi due set sono stati netti, ma altresì bugiardi. Nel terzo set prese le misure in ricezione siamo riuscite a giocare con Evola al centro che non hanno mai fermato né a muro né in difesa, infatti lo abbiamo perso a 25-22. Partecipare Comunque a queste finali ti permette di capire cosa manca e cosa provare a fare per colmare questo gap”.

La rosa della New Paradise VolleyPalermo&Pomaralva

Alzatrici: Irene Amenta (2006), Aurora Smeraldo (2005, Capitano). Centrali: Roberta Cracolici (2006), Mimì Crapitti (2008), Francesca Evola (2005), Flavia Pecora (2005, Pomaralva). Schiacciatrici: Federica Bruno (2005, Pomaralva), Carola Compagno (2005), Giada D’Agostino (2005), Federica D’Amico (2006) Beatrice Cristofalo (2006). Opposti: Elena Di Maria (2008), Martina Vetro (2005). Liberi: Francesca Amenta (2008), Chiara Lo Dico (2008).

Allenatori: Linda Troiano (head coach), Luis Alvarez Centeno (assistant coach). Scoutman: Tiziano Schillace. Massofisioterapista: Fabio Lo Monaco. Mental coach: Alessandro Natale. Team manager: Anna Atanasio.