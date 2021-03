27 marzo alle ore 15:30

Torna a farci compagnia il NewBookClub, laboratorio di scrittura, progetto sociale e letterario. L’evento si svolgerà sabato 27 marzo alle ore 15:30 online sulla piattaforma di Google Meet ed è gratuito.

“Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!”: per un primo pomeriggio all’insegna della scrittura e della creatività.

Tutti possono partecipare, scrivere un proprio elaborato oppure ascoltare le meravigliose storie che il gruppo racconta.

Per partecipare sono essenziali carta, penna e un qualsiasi dispositivo con cui connettersi (pc, tablet, smartphone).

L’incontro si divide in momento scrittura e momento lettura.

Durante la prima fase che dura un’ora, dalle 16 alle 17, i partecipanti realizzano un racconto, una poesia o dei semplici pensieri attinenti al tema proposto.

In sede di lettura, dalle 17 alle 18 circa (il momento lettura potrebbe variare in base al numero delle persone), è possibile leggere la propria produzione. L’ascolto è fondamentale per questo laboratorio esperienziale, in quanto concede l’opportunità di conoscere e di conoscersi.

“Questo gruppo è aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più.”

È da più di un anno che siamo costretti, a causa delle continue ed altalenanti restrizioni, a limitare il contatto rispettando delle distanze quasi innaturali. Ma possiamo alleggerire questa lontananza.

Il NewBookClub Community Lab insegna esattamente questo: la condivisione di più storie raccontate da noi stessi, con il nostro timbro e il nostro occhio è essenziale per sentirci tutti più vicini.

Cos’è il NewBookClub?

Il NewBookClub Community Lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starter, un team di giovani e adulti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub. È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività.