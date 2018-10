La denuncia dell'Ursas

Fumata nera oggi all’incontro coi vertici della Reset. Le risorse sono ancora insufficienti: all’ordine del giorno la previsione dello stanziamento di 31 milioni di euro nel bilancio 2018 e nella previsione pluriennale.

Pietro La Torre, segretario del sindacato Ursas, sigla federata col Sadirs, spiega che “la convenzione deve essere triennale e deve prevedere in termini strutturali le risorse per coprire le previsioni indicate nell’accordo sottoscritto nel dicembre 2014, ovvero 40-42 milioni disponibili già nell’anno 2018. Non sono accettabili soluzioni difformi. Conseguentemente diffidiamo la proprietà, ovvero il Comune di Palermo, dal portare in approvazione un bilancio e un pluriennale che non tengano conto degli accordi. E diffidiamo la Reset dal firmare convenzioni al di sotto delle necessarie coperture”.